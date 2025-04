Da padrini a nonni a distanza: Michelangelo e il legame con i bimbi aiutati che dura una vita.

Haiti è stata per Michelangelo Cambiaso Erizzo, presidente di Nph International, un’opportunità di vita. La sua avventura è iniziata con l’adozione a distanza di una bambina, oggi madre di due bambini, trasformando il legame in quello di “nonnino”. Nph (Nuestros Pequenos Hermanos) è un’organizzazione che accoglie bambini in difficoltà in diverse case nel continente americano, come la Casa Nph Santa Ana nella Repubblica Dominicana, visitata recentemente dall’attore Raoul Bova. Cambiaso Erizzo descrive la loro comunità come una “famiglia allargata”, dove i giovani crescono e diventano adulti autonomi, mantenendo legami con le loro origini.

L’organizzazione, fondata 76 anni fa da padre William Wasson in Messico, è attiva in nove Paesi dell’America Latina. Cambiaso Erizzo sottolinea l’importanza delle adozioni a distanza, che vanno oltre il supporto economico e offrono un legame affettivo profondo. I ragazzi, spesso segnati da traumi di abbandono, comunicano con i loro padrini, inviando lettere e disegni, creando così relazioni significative.

La Casa Nph a San Pedro de Macoris ospita circa 140 bambini, divisi in piccole case, mentre la Casa San Marcos si occupa di bambini con disabilità. Oltre alla Repubblica Dominicana, Nph supporta anche bambini apolidi, figli di immigrati haitiani, offrendo loro una possibilità di futuro. Cambiaso Erizzo, ingegnere a Milano, si è avvicinato a Nph grazie alla moglie e, dopo il terremoto di Haiti, ha contribuito alla costruzione di nuove strutture per accogliere i ragazzi. La sua esperienza personale rende il lavoro di Nph una missione di vita, affrontando non solo povertà, ma anche promuovendo l’amore e la solidarietà.