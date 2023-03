da Ozzy ai Metallica, la possibile line up

Nasce il Power Trip Festival: tutti i nomi che potrebbero entrare nella line up del nuovo festival dedicato alla musica metal.

Il mondo del rock e del metal è in subbuglio. Sta per nascere negli Stati Uniti un nuovo festival dedicato agli appassionati di questo genere musicale. A quanto trapela finora si chiamerà Power Trip Festival, e dovrebbe essere una sorta di evoluzione del Desert Trip che si tenne in California nel 2016. Su un unico palco si alterneranno alcuni dei più amati gruppi di tutti i tempi, dagli AC/DC ai Guns N’ Roses, e potrebbe esserci anche l’attesissimo ritorno sul palco di Ozzy Osbourne, dopo i problemi di saluti che lo hanno afflitto negli ultimi anni.

Cosa sappiamo del Power Trip Festival

Non conosciamo ancora molti dettagli su questa kermesse, che dovrebbe tenersi comunque in California a ottobre, con tutta probabilità dal 6 all’8 ottobre. L’annuncio è stato dato infatti con un brevissimo video teaser di pochi secondi dagli account ufficiali di alcuni dei gruppi coinvolti nel progetto.

Metallica

In particolare hanno condiviso lo stesso video gli AC/DC, gli Iron Maiden, i Metallica, i Guns N’ Roses, i Tool e Ozzy Osbourne. Cinque nomi che andrebbero a comporre un tabellone da urlo se dovesse arrivare la conferma. La grande sorpresa, tra l’altro, sarebbe proprio il ritorno dal vivo del Principe delle Tenebre, che solo pochi mesi fa ha cancellato il suo prossimo tour e annunciato il suo ritiro, non dalle scene ma dalle lunghe tournée, aprendo ad eventuali concerti spot, come potrebbe essere proprio quello nel deserto. La conferma dell’intera line up dovrebbe comunque arrivare in queste ore. Non resta che aspettare.

Dove si terrà il Power Trip Festival?

La location scelta per questo super festival dovrebbe essere l’Empire Polo Club di Indio, in California, la stessa location in cui si tiene annualmente il Coachella e dove si tenne nel 2016 lo straordinario Desert Trip Festival. In quella storica occasione salirono sul palco i più grandi nomi della storia del rock, come Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters e Who.

Di seguito il post con il teaser: