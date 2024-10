Da Orlando a Bucci: Analisi dei Voti ai Candidati

Urne chiuse in Liguria, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre circa 1,3 milioni di elettori hanno partecipato all’elezione del nuovo presidente della Regione. I principali candidati erano Andrea Orlando, rappresentante del centrosinistra, e Marco Bucci, del centrodestra. I risultati dello spoglio sono stati resi noti in diretta.

Gli instant poll, ovvero i sondaggi effettuati all’uscita dai seggi, hanno mostrato i seguenti dati: secondo SWG, Marco Bucci si attestava tra il 46% e il 50%, mentre Andrea Orlando si posizionava tra il 45% e il 49%. Altri candidati, invece, raccoglievano tra il 4% e il 6%. Il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai avvalorava questi risultati, riportando un Bucci tra il 47% e il 51% e un Orlando tra il 45,5% e il 49,5%. Nicola Morra, esponente di Uniti per la Costituzione, risultava con una percentuale oscillante dallo 0% allo 0,2%.

Nella competizione elettorale sono stati presentati anche altri candidati, tra cui Alessandro Rosson per Indipendenza! Alemanno per Rosson, Davide Felice per Forza del Popolo, Francesco Toscano per Democrazia sovrana popolare, Marco Giuseppe Ferrando per il Partito comunista dei lavoratori, Maria Antonietta Cella per il Partito popolare del Nord Autonomia e Libertà, e Nicola Rollando per l’alternativa – Potere al Popolo! – Pci – Rifondazione Partito comunista Sinistra Europea.

Il confronto elettorale ha visto diversi candidati esprimere le proprie politiche e programmi, cercando di attrarre l’elettorato con proposte diversificate. L’affluenza alle urne è stata un segnale significativo di partecipazione democratica, dato che il mandato del presidente della Regione ha un impatto diretto sulle decisioni per il futuro della Liguria. Saranno i risultati finali a delineare se Marco Bucci confermerà la leadership del centrodestra o se Andrea Orlando riuscirà a sovvertire le previsioni e rientrare in gioco dal centrosinistra. Resta da vedere quale sarà la composizione del nuovo governo regionale e il numero di seggi conquistati dai vari partiti. Il paese attende ora le dichiarazioni ufficiali e le eventuali alleanze che potrebbero emergere da questo scenario elettorale complesso.