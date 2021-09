Da One Love a Many Rivers To Cross, le 5 migliori canzoni raggae di tutti i tempi, genere diventato patrimonio dell’UNESCO.

La musica reggae è uno dei tipi di musica più innovativi, interessanti e creativi di tutti i tempi. Il genere stesso si presta a superare certi limiti e ad essere altamente creativo, fantasioso e spirituale. Un modo di comunicare, attraverso suoni e voce, nato in Jamaica, che l’UNESCO ha designato come “patrimonio culturale immateriale dell’umanità“. Riunitosi il 29 novembre 2018 a Port-Louis, capitale delle Mauritius, il comitato dell’organismo delle Nazioni Unite elogiò la dimensione “cerebrale, socio-politica, sensuale e spirituale” del genere reso popolare da Bob Marley. Gli esperti hanno anche sottolineato il suo contributo “alla sensibilizzazione internazionale sui temi dell’ingiustizia, della resistenza, dell’amore e dell’umanità”.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/illustrations/bob-marley-cantante-famoso-1888509/

One Love – Bob Marley And The Wailers

Bob Marley è senza dubbio il re del reggae e tale suo titolo è più che meritato. La straordinaria capacità di Marley di sfornare grandi hit ha reso popolare il reggae alle masse. Durante la sua breve vita, è stato in grado di unire le persone attraverso la sua musica e sarà ricordato per sempre come un cantante dotato di una grande anima, di compassione e speranza per l’umanità. Quindi, non sorprende che One Love sia in cima alla nostra lista delle migliori canzoni raggae. La melodia allegra e i testi pacifici e bohémien fanno perdere l’ascoltatore in questa canzone. Anche se il coro del brano parla di pace sulla Terra, Marley avverte anche di profonde punizioni per gli altri che causano dolore e sofferenza. Il video:

Legalize It – Peter Tosh

Pubblicato nel 1976, Legalize It combina perfettamente influenze pop e reggae portando alla luce un brano dolce ma politico. La canzone è presente nell’album omonimo ed è il primo album pubblicato da Tosh dopo il suo congedo dagli The Wailers. Agendo come produttore dell’album, Tosh curò ogni aspetto del suono e voleva che fosse una dichiarazione politica contro la dura brutalità della polizia giamaicana. Sebbene la canzone abbia basi politiche, la melodia stessa è pacifica, rilassante e incredibilmente orecchiabile. Tosh dimostra la sua capacità di creare un’esperienza musicale piacevole, trasmettendo – allo stesso tempo – un solido punto di vista politico. Il video:

The Tide Is High – The Paragons

Anche se la maggior parte degli amanti della musica ricondurrà questa deliziosa melodia a Blondie, che rese popolare la canzone negli anni ’80, è stata la band reggae The Paragons a creare questa canzone per la prima volta nel 1966. In origine, il cantante e cantautore reggae John Holt ha scritto questa canzone. La canzone fu inserita nell’album On The Beach con i The Paragons. Questa canzone orecchiabile ha attirato l’attenzione di altre band oltre ai Blondie: anche le Atomic Kitten e Debbie Harry hanno pubblicato le loro versioni. Il video:

Bam Bam – Sister Nancy

Se sapete qualcosa della musica giamaicana o del reggae, è probabile che abbiate sentito parlare di Bam Bam di Sister Nancy. Presente nell’album intitolato One, Two, Bam Bam è così famoso che è impossibile non conoscerlo, nonostante sia uscito nel 1982. Artisti come Jay Z e Kanye West hanno inserito questa canzone dolce nelle loro canzoni hop hop. La canzone fu prodotta da Winston Riley. In una recente intervista del 2017, Sister Nancy ricorda come Bam Bam sia stato uno dei brani tenuti in considerazione giusto per finire l’album. Il video:

Many Rivers To Cross – Jimmy Cliff

Many Rivers To Cross è una di quelle canzoni reggae per eccellenza, ammirate da molti musicisti sin dalla sua creazione, avvenuta negli anni ’60. In effetti, diversi artisti di successo hanno coverizzato l’iconica canzone, tra cui John Lennon, Cher e Annie Lennox. Il brano è stato inizialmente scritto da Jimmy Cliff, nel cui testo ha inserito la frustrazione dovuta all’irruzione nella scena musicale del Regno Unito. Ha avuto molte difficoltà da giovane artista ed espresse le sue sofferenze attraverso la sua musica. Il video: