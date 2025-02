Da oltre 500 anni questo Carnevale nelle Marche è davvero unico.

Offida celebra un anniversario straordinario: 500 anni di Carnevale storico. Situata nelle colline del Piceno, questa località attrae visitatori durante la settimana più festosa dell’anno. Offida è famosa per il suo centro storico, caratterizzato da elementi architettonici medievali come le Mura Castellane e la chiesa di Santa Maria della Rocca, un capolavoro romanico-gotico.

Durante il Carnevale, una delle tradizioni più emblematiche è “Lu Bov Fint”, un evento che simula una corrida con un toro di legno. Il venerdì grasso spicca per questo spettacolo coinvolgente, dove il pubblico partecipa attivamente all’inseguimento del bove, che viene poi simbolicamente ucciso in piazza. I partecipanti indossano abiti tradizionali come la M’ntura e il Guazzarò, mentre il viso è spesso decorato con un tappo di sughero bruciato.

La chiusura delle celebrazioni avviene con un grande falò in Piazza del Popolo, un rituale che risale al 1814, dove si accendono fasci di canne che riscaldano l’atmosfera magica della festa, mentre la folla danza intorno al fuoco. La tradizione gastronomica di Offida è altrettanto ricca, con piatti tipici come i ravioli di Carnevale, che spaziano da ripieni salati a dolci, spesso conditi con zucchero e cannella.

Inoltre, Offida è nota per la sua produzione vinicola, con vitigni locali come Pecorino, Passerina e Montepulciano che hanno conquistato il mercato nazionale e internazionale. La combinazione di storia, tradizioni, gastronomia e vino rende il Carnevale di Offida un evento imperdibile, dove ogni anno si celebra la cultura e l’identità di questo incantevole borgo marchigiano.