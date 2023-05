Da oggi in tv su Netflix 'La regina Carlotta' spin off e prequel della serie tv Bridgerton; il romanzo di Quinn e Rhimes esce il 9 maggio

Esce in libreria il 9 maggio “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, romanzo che accompagna il prequel della serie tv in onda da oggi su Netflix. La vicenda infatti ci riporta alle origini di tutta la narrazione. Il libro è edito da Mondadori e le autrici sono Julia Quinn e Shonda Rhimes. Il tutto in attesa del prossimo capitolo rappresentato dalla III stagione di questo fenomeno tv mondiale.

Se Quin ha scritto l’acclamata serie, Rhimes è la sceneggiatrice e produttrice di altre notissime, come Grey’s anatomy e Le regole del delitto perfetto: insieme hanno collaborato alla scrittura di questo spin-off e prequel di Bridgerton, da cui hanno tratto un romanzo romantico sul grande amore tra la regina Carlotta e re Giorgio III e su come la loro storia abbia innescato un cambiamento nella società del tempo.

La trama è ambientata nel 1761, quando -in una soleggiata giornata di settembre- un re e una principessa si incontrano per la prima volta e si sposano nel giro di poche ore. Carlotta di Meclemburgo-Strelitz una tedesca bella, testarda e molto intelligente, non proprio le caratteristiche che la Corte britannica cerca per la sposa del giovane re Giorgio III. Ma il suo ardore e la sua indipendenza sono invece ciò di cui lui ha bisogno, perché Giorgio ha dei segreti che possono scuotere le fondamenta stesse della monarchia inglese. Nel suo nuovo ruolo, Carlotta deve imparare a destreggiarsi nell’intricata politica di Corte e, nello stesso tempo, proteggere il suo cuore, perché si sta innamorando del re, anche se lui la respinge. Soprattutto deve imparare a governare e a capire che le è stato dato il potere di cambiare la società. Deve combattere per se stessa, per suo marito e per tutti i sudditi che guardano a lei per avere guida e protezione.