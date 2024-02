Da oggi ha inizio un ciclo di quattro incontri alla Casa Manzoni (Via Morone 1, Milano) dal titolo “I Contemporanei leggono i Classici”, un’iniziativa nata in collaborazione con il Centro Studi Manzoniani e i Meridiani Mondadori che, dopo quasi mezzo secolo, ripubblicano alcuni autori in un’edizione ampliata e con una nuova veste grafica. 🗓️ Il primo appuntamento è fissato per stasera alle 18:30 con Alessandro Piperno, direttore della collana, docente e studioso di letteratura francese che presenterà e rileggerà con uno sguardo attuale le “Opere” di Charles Baudelaire. Morto a 46 anni, #CharlesBaudelaire è come se avesse vissuto un millennio intero e sperimentato tutte le contraddizioni possibili. Come ha scritto Piperno «la sua intelligenza, a volerla proprio definire, si esprime nell’inesausto spirito di contraddizione». Reazionario e rivoluzionario, cristiano e ateo, realista e sognatore: un genio visionario inseguito da una coscienza analitica che non gli dava tregua. 👉🏻 Nel carosello i prossimi appuntamenti