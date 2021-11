Apple Fitness+ arriva in Italia da oggi, raggiungibile dalla rinnovata applicazione Fitness. Il nostro paese è infatti fra i nuovi 15 in cui ci si potrà allenare, meditare e sfruttare tutte le altre opzioni per il benessere fisico e psicologico che caratterizzano l’esperienza della piattaforma della Mela, che avevamo spiegato qui nel dettaglio. Salgono dunque così a 21 i paesi raggiunti dal servizio.

L’inglese rimane la lingua principale: nei mercati nuovi ed esistenti, Fitness+ sarà infatti disponibile con sottotitoli in francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo e tedesco. E sempre da oggi supporterà la condivisione, piuttosto spassosa, di SharePlay, per vivere esperienze condivise (appunto anche di allenamento ma non solo) durante una chiamata FaceTime via iPhone, iPad o Mac.

Come abbonarsi a Fitness+

Fitness+, che è pensato per essere fruito immergendosi nell’ecosistema Apple e soprattutto in coppia con l’Apple Watch – come noto, è da poco disponibile il Series 7 – si può utilizzare in due modalità. Si può pagare l’abbonamento al singolo servizio a 9,99 euro al mese o 79,99 all’anno, oppure ritrovarselo incluso nel piano più caro dell’offerta Apple One. Si chiama Premier, esordisce anch’esso oggi e per 28,95 euro al mese include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione da condividere con sei familiari al massimo. Il lancio contemporaneo è appunto pensato per legate gli allenamenti alla formula più ricca, e costosa.

Allenatori, Time to Walk, personalizzazione

Apple Fitness+ è la prima esperienza di fitness progettata intorno a Apple Watch che porta allenamenti professionali e meditazioni guidate su iPhone, iPad e Apple TV. L’orologio serve a integrare i principali parametri fisici come il battito cardiaco o il consumo di calorie negli allenamenti, a sfruttare funzionalità ispiranti come Time to Walk, una sorta di mini podcast audio con alcune delle personalità più affascinanti al mondo che ci accompagnano in una passeggiata scandita da aneddoti, foto e canzoni della loro vita, e a personalizzare gli allenamenti. Che sono tenuti da un team eterogeneo e inclusivo di trainer e tarati per i principianti come per gli esperti – per ogni allenamento il trainer a destra fa lo stesso esercizio ma adattandolo a un livello di difficoltà inferiore, proprio come farebbe un insegnante in presenza, per consentire a chiunque di partecipare. Un’accortezza notevole e di fatto unica per questo tipo di prodotti. Spesso, come nel caso dello sci, ci sono veri campioni olimpici dall’altra parte del display: è il caso di ??Ted Ligety, due volte campione olimpico e 5 volte campione del mondo. Tutto, nelle sessioni che durano da 5 a 45 minuti, accompagnati dai successi musicali del momento – se sei abbonato ad Apple Music puoi anche salvare i pezzi e ascoltarli più tardi.

Tutte le discipline incluse

Fra le discipline incluse nelle migliaia di allenamenti in crescita ogni settimana ci sono HIIT, rafforzamento, yoga, ballo, core training, bici, pilates, meditazione, camminata e corsa su tapis roulant, vogatore e defaticamento consapevole e un filtro piuttosto rapido consente di scegliere per allenatore (sono 26), durata e colonna sonora. “Abbiamo creato Fitness+ per offrire a tutti un luogo dove sentirsi ispirati e motivati, indipendentemente dal loro percorso di fitness. Siamo felici di portare l’esperienza Fitness+ in 15 nuovi Paesi a partire dalla prossima settimana, così ancora più persone potranno usufruire di questo servizio inclusivo e accogliente e incontrare il nostro team di fantastici trainer” ha spiegato Jay Blahnik, scoppiettante vicepresidente Fitness Technologies di Apple. “Fitness+ integra inoltre i principali parametri degli allenamenti che gli utenti già conoscono e amano da Apple Watch, oltre a musica motivazionale che li aiuterà a trovare lo stimolo giusto per restare in forma e in salute, dove e quando vogliono”.

Gli allenamenti specifici: gravidanza, età avanzata, principianti

Fra gli altri paesi, Fitness+ sbarca da oggi anche in Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Svizzera. E nel menu degli allenamenti ci sono anche programmi sviluppati per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi desiderati durante una specifica fase della loro vita, come gli quelli in gravidanza, gli allenamenti per l’età avanzata, quelli per principianti e le meditazioni per principianti. C’è perfino la serie Artista in primo piano, in cui ogni allenamento ha una playlist interamente dedicata a una star della musica.

SharePlay, in 32 su FaceTime

Con SharePlay, come si diceva, si può invece iniziare un allenamento o una meditazione di gruppo con un massimo di altre 32 persone con FaceTime su iPhone o iPad: la sessione Fitness+ selezionata verrà infatti riprodotta per tutti i partecipanti. Funziona anche con Apple TV, così che gli utenti possano seguire l’allenamento sullo schermo mentre restano in contatto: ci si potrà parlare, vedere gli altri, sfidarsi con gli anelli delle performance. Quasi come una classe in palestra, o forse di più.

I mesi in omaggio e i requisiti tecnici

Chi acquista un Apple Watch Series 3 o un modello successivo riceverà tre mesi di Apple Fitness+, mentre chi è già utente Apple Watch riceverà un mese di Fitness+ incluso per farlo familiarizzare e magari ingolosirlo. La nuova piattaforma richiede Apple Watch Series 3 e modelli successivi con watchOS 7.2 ed è disponibile quando abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 14.3. Per usufruire delle funzioni più recenti è tuttavia necessario utilizzare Fitness+ con Apple Watch Series 3 e modelli successivi con watchOS 8.1, abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 15.1; iPad con iPadOS 15.1; oppure Apple TV 4K o Apple TV HD con tvOS 15.1.