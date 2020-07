Walker fermò l’Atalanta, Melo salvò il Galatasaray

– La sua avventura in Italia non è stata di quelle che lasciano il segno, sia al Genoa che, soprattutto, al Milan in molti farebbero volentieri a meno di ricordarselo. In Spagna, al Siviglia, si è rilanciato con 15 gol in 36 partite e dopo l’ultimo turno di Liga si è trasformato in un eroe. Stiamo parlando di Lucas Ocampos che contro l’Eibar, prima ha segnato il gol del vantaggio, poi nei minuti finali, col portiere Vaclik infortunato e con tutti i cambi effettuati, si è messo i guantoni e ha salvato il risultato parando l’ultimo disperato tentativo dell’altro portiere, Dmitrovic, salito a dar man forte al proprio attacco nell’ultima azione della partita.

Ma quella di Ocampos non è una favola isolata. Sono davvero tanti i giocatori di movimento costretti nel finale ad andare in porta, molti con ottimi risultati. Il più recente se lo ricorderanno i tifosi dell’Atalanta quando nella quarta giornata del gruppo C dell’attuale Champions League, Kyle Walker del Manchester City ha sostituito tra i pali Claudio Bravo, espulso nel finale a cambi finiti. Il terzino si mette subito in mostra parando in due tempi una punizione dal limite di Malinovskyj. Anche l’ex juventino Felipe Melo, il 24 novembre del 2012, ai tempi del Galatasaray, ha indossato i guanti in seguito all’espulsione di Muslera negli ultimi minuti della gara tra Elazigspor e Galatasaray valevole per la Super Lig turca. La gara finì 1-0 per i leoni grazie anche a una parata del brasiliano.

Dalla parata di Palacio al rigore di Pellettieri

E come non ricordare Rodrigo Palacio negli ottavi di finale di coppa Italia 2012/2013 tra Inter e Verona. Dopo l’infortunio di Castellazzi, el Trenza riuscì a mantenere inviolata la porta nerazzurra grazie a una super parata. Nel 2014, in Europa League, Harry Kane, sul risultato di 5-0 per il suo Tottenham, fu costresso ad andare in porta a 3 minuti dalla fine della partita contro l’Asteras Tripolis. La formazione greca riuscì a segnare il gol della bandiera su punizione grazie a una papera dell’inglese, che provò in maniera goffa a respingere il tiro. 3 settembre 2012, campionato argentino, un certo Agustin Pellettieri che di ruolo faceva il centrocampista, fu costretto ad andare in porta dopo l’espulsione del proprio portiere. Il suo Racing Avellaneda stava vincendo 3-1 sul San Martin. Calcio di rigore e grande parata di Pellettieri.

Il record di Magni, jolly senza “confini”

Ma c’è anche chi nella sua carriera ha ricoperto tutti gli undici ruoli in campo. Si tratta di Piero Magni che tra il ’42 e il ’48 difese i colori della Juventus. Fu proprio in bianconero che Magni passò da fare l’attaccante ad essere il jolly della squadra. Così nella stagione 1942-43, in piena guerra, col portiere Sentimenti IV costretto a restare in caserma il giorno della partita, il bomber di Bobbiate difese i pali della Juventus il 13 dicembre del ’42’ sul terreno della Triestina. La sfida finì 1-1. E c’è chi, infine, come il “Puma” Emerson, fu costretto a saltare il Mondiale del 2002 con la nazionale brasiliana, della quale era il capitano, per una frattura al braccio mentre era in porta in allenamento per gioco. Il suo Brasile poi quella rassegna iridata la vinse.