Da ‘O Vient a Cos, cos, cos, le 5 migliori canzoni di Clemente Maccaro, rapper avellinese, conosciuto con il nome d’arte Clementino.

Clementino è uno dei rapper italiani più conosciuti ed apprezzati della scena musicale italiana. Classe ’82, Clemente Maccaro – questo è il suo nome completo – si è fatto conoscere, vincendo diverse gare di freestyle, fino ad ottenere il suo primo contratto discografico con l’etichetta indipendente Lynx Records.

Così – nel 2006 – pubblica il suo primo album in studio, intitolato Napolimanicomio. A questo lavoro discografico, sono succeduti sei album: I.E.N.A, Armageddon, Mea culpa, Miracolo!, Vulcano e Tarantelle. Scopriamo insieme le 5 migliori canzoni del rapper campano, da ‘O Vient a Cos, cos, cos.

Clementino, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con ‘O Vient, brano presente nell’album Mea Culpa, pubblicato nel 2013.

Clementino

‘O Vient è il primo singolo ufficiale di Clementino, che – in breve tempo – è diventato un vero e proprio tormentone estivo di quell’anno, tanto da permettere al rapper campano di raggiungere la prima posizione al Summer Festival 2013. Il video del brano è stato girato nella Città della Scienza, polo che fu distrutto da un grave incidente proprio nel 2013.

Il video di ‘O Vient:

Procediamo con Quando sono lontano, canzone presente nella riedizione del quarto album in studio Miracolo!, denominata Ultimo round, datato 2016. La canzone è stata presentata durante la partecipazione di Clementino al Festival di Sanremo 2016, con la quale ha raggiunto la settimana posizione alla popolare kermesse musicale.

Il video di Quando sono lontano:

C’è, poi, Pianoforte A Vela, brano presente nell’album Mea Culpa, pubblicato nel 2013. Il testo funge da denuncia contro la camorra. Il video è stato girato da un gruppodi ragazzi di Scampia, Secondigliano e Forcella, zone della periferia napoletana spesso teatro di faide criminali tra bande.

Il video di Pianoforte A Vela:

Clementino, Sei come sei e Cos, cos, cos

Andiamo avanti con Sei come sei, canzone presente nell’album Mea Culpa del 2013. In questo brano, vediamo il rapper campano cantare insieme a Gigi Finizio, un altro dei volti più conosciuti della scena musicale napoletana. Come si comprende dal testo, si parla di una donna che ha la capacità di essere l’unica a capire il narratore.

Il video di Sei come sei:

“Tu sei come sei, Perché non parli mai, Il sole nei tuoi occhi, Brucia tutto e te ne vai, Bella come sei, Non cambiare più, A illuminarmi l’anima, Ci riesci solo tu“.

Infine, citiamo Cos, cos, cos, canzone che ritroviamo nell’album Miracolo! pubblicato nel 2015. Nel testo, Clementino dichiara il suo amore per il rap, in quanto – nel praticarlo – gli fa vivere degli stati emotivi molto forte. Lui stesso, infatti, parla di “overdose“. Nel brano, inoltre, vengono denunciate diverse inefficienze del sistema, della politica e dei media.

Il video di Cos, cos, cos: