da Non ti scordar mai di me a Novembre

Giusy Ferreri, le canzoni più belle: da Non ti scordar mai di me a Partiti adesso, i cinque brani più importanti della cantante.

Tra i talenti usciti dai talent, in particolare da X Factor, Giusy Ferreri è stata fin da subito una di quelli con maggior successo. Il perché è da cercare forse in quel timbro veramente particolare, che o si ama o si odia, ma che di certo non lascia indifferenti. Nel corso della sua carriera Giusy ha lanciato diversi tormentoni. Andiamo a riascoltare i cinque più importanti della sua carriera.

Giusy Ferreri: le canzoni più belle

Va subito detto che in questa breve playlist non abbiamo inserito due dei maggiori successi di Giusy: Roma-Bangkok e Amore e capoeira. Il motivo è semplice: si tratta di brani in cui la cantante è presentata come ospite, presta la voce ma non si appropria del pezzo. Abbiamo quindi preferito concentrarci solo sui migliori brani della sua discografia, senza considerare queste due hit pazzesche. Chiarito questo punto, tuffiamoci nella musica della Ferreri!

Giusy Ferreri

Giusy Ferreri – Non ti scordar mai di me

Il primo e finora più grande successo di Giusy Ferreri è stato scritto e composto da una coppia più che affidabile: Roberto Casalino e Tiziano Ferro. Pubblicata nel 2008, ha conquistato ben 5 dischi di platino. Una curiosità? In molti hanno accusato i due autori di plagio per la somiglianza con il brano Coming Home degli Alter Bridge e con Back to Black di Amy Winehouse.

Di seguito il video di Non ti scordar mai di me:

Giusy Ferreri – Novembre

Se ce ne fosse bisogno, a confermare il grande successo della cantante uscita da X Factor arrivò sul finire del 2008 il brano Novembre, ancora oggi tra i suoi più grandi successi. Scritto da Casalino e stavolta solo prodotto da Ferro, conquistò subito le classifiche italiane. Di seguito il video ufficiale di Novembre:

Giusy Ferreri – Il mare immenso

Dopo un periodo di flessione, Giusy torna a scalare le classifiche nel 2011 con questo bel brano scritto con la collaborazione di Bungaro e Max Calò, presentato al Festival di Sanremo. Per il testo di questo pezzo vinse il premio Lunezia nella categoria dedicata alla kermesse.

Ecco il video ufficiale de Il mare immenso:

Giusy Ferreri – Volevo te

Altro grande successo dell’artista è questo pezzo del 2015, un brano elettropop scritto da Fortunato Zampaglione. Per Giusy si tratta del perfetto punto d’incontro tra Novembre e Roma-Bangkok.

Rivediamo insieme il video di Volevo te:

Giusy Ferreri – Partiti adesso

Nel 2017 per rilanciare la propria carriera la cantante si affida ad altri autori di grande profilo: Tommaso Paradiso, Dario Faini e Vanni Casagrande. Forte l’influenza del leader dei Thegiornalisti su un brano pop molto semplice ma diretto e a tratti irresistibile.

Ecco il video ufficiale di Partiti adesso: