Sanremo, i vincitori del Festival dal 1951 ad oggi: da Nilla Pizzi ai Maneskin.

Al centro del Festival di Sanremo c’è da sempre stata la canzone italiana. O meglio, avrebbe dovuto esserci. Molto spesso, infatti, più che la canzone a interessare al pubblico sono i cantanti, gli interpreti. Proprio per questo capita non di rado di ricordarsi chi ha vinto in un determinato anno ma non con quale canzone. Per rinfrescarci la memoria, andiamo a ricordare chi ha vinto il Festival di Sanremo, anno dopo anno.

Tutti i vincitori del Festival di Sanremo

Sanremo: i vincitori degli anni Cinquanta

1951 – Nilla Pizzi

1952 – Nilla Pizzi

1953 – Carla Boni e Flo Sandon’s

1954 – Giorgio Consolini e Gino Latilla

1955 – Claudio Villa e Tullio Pane

1956 – Franca Riamondi

1957 – Claudio Villa e Nunzio Gallo

1958 – Domenico Modugno e Johnny Dorelli

1959 – Domenico Modugno e Johnny Dorelli

Sanremo: i vincitori degli anni Sessanta

1960 – Tony Dallara e Renato Rascel

1961 – Betty Curtis e Luciano Tajoli

1962 – Domenico Modugno e Claudio Villa

1963 – Tony Renis ed Emilio Pericoli

1964 – Gigliola Cinquetti e Patricia Carli

1965 – Bobby Solo e The New Christy Ministrels

1966 – Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti

1967 – Claudio Villa e Iva Zanicchi

1968 – Sergio Endrigo e Roberto Carlos Braga

1969 – Bobby Solo e Iva Zanicchi

Sanremo: i vincitori degli anni Settanta

1970 – Adriano Celentano e Claudia Mori

1971 – Nada e Nicola Di Bari

1972 – Nicola Di Bari

1973 – Peppino Di Capri

1974 – Iva Zanicchi

1975 – Gilda

1976 – Peppino Di Capri

1977 – Homo Sapiens

1978 – Matia Bazar

1979 – Mino Vergnaghi

Sanremo: i vincitori degli anni Ottanta

1980 – Toto Cutugno

1981 – Alice

1982 – Riccardo Fogli

1983 – Tiziana Rivale

1984 – Al Bano e Romina

1985 – Ricchi e Poveri

1986 – Eros Ramazzotti

1987 – Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi

1988 – Massimo Ranieri

1989 – Anna Oxa e Fausto Leali

Sanremo: i vincitori degli anni Novanta

1990 – Pooh

1991 – Riccardo Cocciante

1992 – Luca Barbarossa

1993 – Enrico Ruggeri

1994 – Aleandro Baldi

1995 – Giorgia

1996 – Ron e Tosca

1997 – Jalisse

1998 – Annalisa Minetti

1999 – Anna Oxa

Sanremo: i vincitori degli anni Duemila

2000 – Piccola Orchestra Avion Travel

2001 – Elisa

2002 – Matia Bazar

2003 – Alexia

2004 – Marco Masini

2005 – Francesco Renga

2006 – Povia

2007 – Simone Cristicchi

2008 – Giò Di Tonno e Lola Ponce

2009 – Marco Carta

Sanremo: i vincitori degli anni Duemiladieci

2010 – Valerio Scanu

2011 – Roberto Vecchioni

2012 – Emma Marrone

2013 – Marco Mengoni

2014 – Arisa

2015 – Il Volo

2016 – Stadio

2017 – Francesco Gabbani

2018 – Fabrizio Moro ed Ermal Meta

2019 – Mahmood

Sanremo: i vincitori degli anni Duemilaventi

2020 – Diodato

2021 – Maneskin

2022 – Mahmood e Blanco

