Selena Gomez, le canzoni migliori: da Naturally a We Don’t Talk Anymore, i brani più amati della cantante americana.

Selena Gomez è stata un appuntamento fisso delle classifiche per circa un decennio ed è una delle star più seguite su Instagram, con milioni di follower che la supportano da tutto il mondo. Sul popolare social network, ha documentato la sua operazione di trapianto di rene a seguito della convivenza con il lupus.

E questo prima ancora di iniziare a far musica. Da quando ha fatto il suo debutto nelle classifiche, nell’aprile 2010, Selena Gomez ha collezionato 16 singoli tra i migliori 40, di cui cinque sono passati tra i primi 10 e cinque tra i primi 40. Nel 2019, Selena è tornata dopo un’assenza di un anno con Lose You to Love Me, per poi pubblicare il suo tanto atteso terzo album in studio da solista, Rare, che arriva quattro anni dopo il suo predecessore, Revival.

Selenza Gomez, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Naturally, brano – cantato con The Scene – presente nell’album Kiss & Tell del 2009.

Il video di Naturally:

Il primissimo successo nel Regno Unito di Selena, che entrò direttamente nella Top 10, raggiungendo la posizione n. 7. L’album Kiss and Tell del 2010 ha raggiunto la posizione numero 12.

Passiamo a Good For You, brano presente nell’album Revival, pubblicato nel 2015.

Il video di Good For You:

Un nuovo album, un nuovo contratto discografico e una nuovissima attitudine per Selena in questo brillante e sexy singolo principale di Revival, con ASAP Rocky. Good For You ha impiegato dieci settimane per raggiungere la posizione n. 23 e riuscì comunque a vendere 550.000 copie, nonostante mancasse nella Top 20.

C’è, poi, Wolves, canzone arrivata sul mercato musicale come singolo nel 2017.

Il video di Wolves:

Selena è sempre stata molto astuta nella scelta dei partner con cui collaborare – nove canzoni nei suoi 20 successi più famosi da sole sono realizzate con gruppi, escluse le canzoni pubblicate con The Scene. Questa volta vediamo il coinvolgimento del produttore americano e DJ Marshmello e insieme hanno scalato la Top 10, raggiungendo la posizione n. 9 e totalizzando 733.000 vendite.

Selena Gomez

Selena Gomez, We Don’t Talk Anymore e Lose You To Love Me

Con We Don’t Talk Anymore è un’altra ottima collaborazione, o meglio un duettto con Charlie Puth ha sicuramente avuto una formula magica – è il video più riprodotto di Selena.

Il video di We don’t talk anymore:

Per quanto riguarda le vendite, è arrivato a 881.000 totali. Il brano è presentte nell’album Nine Track Mind di Charlie Puth, uscito nel 2016.

Infine, citiamo Lose You To Love, brano che anticipa l’arrivo del nuovo album della Gomez, intitolato Rare del 2020. La canzone rappresenta il un suo ritorno sulle scene, maggiormente apprezzato nel Regno Unito, raggiungendo la posizione n. 3 in classifica.

Il video di Lose You To Love Me: