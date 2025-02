Da Napoleone… agli ABBA: ecco come questa piccola città è diventata famosa 150 anni dopo grazie a una canzone

“My, my, at Waterloo Napoleon did surrender, oh yeah, and I have met my destiny”. Così inizia l’iconica canzone Waterloo degli ABBA, che ha fatto ballare generazioni. Waterloo, cittadina belga, il 18 giugno 1815 fu il palcoscenico di una battaglia decisiva, segnando la caduta di Napoleone Bonaparte. Nel 1974, un secolo e mezzo dopo, il nome Waterloo torna a risaltare a livello mondiale grazie agli ABBA, che si esibiscono all’Eurovision Song Contest, vincendo con la loro brano, dando una nuova vita alla città.

La battaglia del 1815 vide il conflitto tra l’esercito francese di Napoleone e le forze alleate guidate dal Duca di Wellington e dal generale von Blücher. Nonostante la determinazione di Napoleone, il suo esercito fu sopraffatto e il suo regno finì nella storica piana. Oggi, attrazioni come il Museo Wellington e la Fattoria di Mont-Saint-Jean permettono di rivivere quell’evento epocale.

Il 6 aprile 1974, gli ABBA, vestiti di colori vivaci, conquistarono il pubblico con “Waterloo”, presentando un’interessante analogia tra la sconfitta amorosa e quella di Napoleone. Questo brano, con il suo ritmo coinvolgente, sovvertì le aspettative del pubblico e conquistò il primo posto con 24 punti, rendendo gli ABBA un fenomeno mondiale.

Oggi, Waterloo rappresenta un mix di storia e modernità. Gli appassionati possono visitare il Museo Wellington e assistere a rievocazioni storiche, mentre gli amanti della natura possono esplorare la Foresta di Sonian e chi ama fare shopping troverà molte boutique. Nel 2024, per celebrare il 50° anniversario della vittoria agli Eurovision, gli ABBA ristamperanno l’album Waterloo, dimostrando che il nome di una sconfitta è diventato sinonimo di successo.