Da Monti un grande lavoro da continuare, noi al suo fianco

Il molo trapezoidale di Palermo e le opere portuali rappresentano un importante passo avanti per lo sviluppo di Palermo e della Sicilia, come sottolineato da Nino Germanà, commissario regionale della Lega in Sicilia. Germanà ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto da Pasqualino Monti sotto il ministero delle Infrastrutture, esprimendo la necessità di proseguire con lo stesso impegno. Durante una visita al porto di Palermo con il vice ministro del MIT, Edoardo Rixi, è stata evidenziata la trasformazione del waterfront, che presto sarà accessibile alla città e al turismo.

Inoltre, Germanà ha partecipato al ‘Forum Milano-Palermo, Genio mediterraneo’, un evento significativo per il consolidamento dei legami tra le due città e la creazione di una connessione produttiva, che sarà ulteriormente rafforzata dal futuro Ponte sullo Stretto. Il commissario ha rimarcato l’impegno della Lega nei confronti dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, che include diversi porti regionali come Palermo, Trapani e Gela.

Germanà ha espresso la propria soddisfazione per l’investimento di oltre 40 miliardi di euro per grandi opere in Sicilia. Questi investimenti riguardano non solo le infrastrutture portuali, ma anche il miglioramento della rete ferroviaria, stradale e autostradale, oltre a interventi nelle infrastrutture idriche. Questo impegno complessivo mira a promuovere e sostenere lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione.