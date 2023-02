da Modugno a Bobby Solo

Tutti i cantanti che hanno vinto Sanremo più di una volta: da Modugno e Villa a Bobby Solo.

Vincere una volta il Festival di Sanremo è da campioni. Vincerlo più di una volta è da vere icone della musica. L’onore di conquistare la palma di plurivincitori del Festival della Canzone italiana è stato finora guadagnato solo da 13 artisti in 72 anni di storia del Festival. Nell’edizione 2023 non sono molti gli ex campioni che potrebbero cercare di unirsi a questa élite di grande prestigio.

Sanremo: tutti i cantanti che hanno vinto più volte

Dai supercampioni Domenico Modugno e Claudio Villa ai tanti artisti che sono riusciti nel bis, sono finora solo 12 i cantanti riusciti ad andare oltre una vittoria. 4 gli artisti a essere riusciti nella doppietta consecutiva (Modugno, Di Bari, Dorelli Pizzi), mentre gli artisti che hanno il record del maggior tempo trascorso tra la prima e l’ultima vittoria sono i Matia Bazar, riusciti nell’impresa di fare il bis dopo 24 anni.

Iva Zanicchi

Ecco la graduatoria completa:

4 – Domenico Modugno (1958, 1959, 1962, 1966)

4 – Claudio Villa (1955, 1957, 1962, 1967)

3 – Iva Zanicchi (1967, 1969, 1974)

2 – Matia Bazar (1978, 2002)

2 – Gigliola Cinquetti (1964, 1966)

2 – Nicola Di Bari (1971, 1972)

2 – Peppino Di Capri (1973, 1976)

2 – Johnny Dorelli (1958, 1959)

2 – Anna Oxa (1989, 1999)

2 – Nilla Pizzi (1951, 1952)

2 – Enrico Ruggeri (1987, 1993)

2 – Bobby Solo (1965, 1969)

2 – Mahmood (2019, 2022)

Sanremo 2023: gli artisti che possono fare il bis

Sono pochi gli artisti che possono fare il bis in questa edizione del Festival. Un caso a parte riguarda Anna Oxa che, dovesse vincere, arriverebbe a tre vittorie, come pochissimi altri cantanti nella storia della kermesse.

Possono invece raddoppiare Giorgia (vinse nel 1995 con Come saprei) e Marco Mengoni (vinse nel 2013 con L’essenziale).