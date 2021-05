Franco Battiato è stato anche un grande autore per altri artisti, lanciando alcune delle donne più importanti della nostra musica.

Franco Battiato è stato un artista tuttofare, nel mondo della musica ma anche in quello dell’arte a 360 gradi. Cantautore di grandissimo talento, è stato anche uno degli autori più prestigiosi della nostra canzone, e a suo modo un talent scout. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta ha prodotto molti artisti di grande talento, scrivendo brani famosi per alcune delle donne di maggior spessore della nostra musica, ma anche di artisti spesso sottovalutati, come Alberto Radius o Eugenio Finardi.

Franco Battiato autore e produttore

Come autore ha utilizzato vari pseudonimi nel corso della sua carriera, rimanendo spesso anonimo per avere maggior libertà nel potere toccare temi spesso tabù, come l’omosessualità. La sua firma è rimasta indelebile sulle carriere di almeno tre grandi artiste: Milva (scomparsa perlatro solo poche settimane prima rispetto al cantautore siciliano) Alice e Giuni Russo.

Milva

Parlando del suo lavoro con queste immense artiste, Franco aveva in passato scherzato, definendosi un sarto che si limitava solo a prendere le loro misure. Della collaborazione con Milva si ricorda sopratutto Milva e dintorni del 1982, album che conteneva la celebre Alexander Platz, una delle canzoni più famose della pantera di Goro:

Anche il lavoro fatto con Alice è rimasto nella storia. Grazie all’aiuto del Maestro, la cantante è riuscita a imporsi come una delle migliori interpreti di un pop sperimentale e raffinato a inizio anni Ottanta, a partire dall’album Il vento caldo dell’estate. Il frutto più evidente della loro collaborazione fu Per Elisa, il brano che Alice portò trionfalmente a Sanremo nel 1981:

Ma forse la ‘creazione’ che più ha reso orgoglioso Battiato è stata quella di Giuni Russo. A inizio anni Ottanta l’artista siciliana era in una fase di stallo della sua carriera. Fu proprio l’incontro con il grande Franco a portare alla svolta della sua vita artistica, a partire dall’album Energie, un disco di straordinaria effervescenza, di fatto trampolino di lancio per la sua fase di maggior successo commerciale.

Franco Battiato: da Tiziano Ferro ad Adriano Celentano

Più di recente, Franco aveva fatto le fortune anche di altri grandi artisti, come Carmen Consoli e Tiziano Ferro. In particolare, i fan del cantautore di Latina ricordano con affetto il brano Il tempo stesso, scritto a quattro mani e inciso per l’album Alla mia età del 2008. Un onore che Ferro porta nel cuore. Nel 2011, poi, Battiato aveva anche collaborato con Adriano Celentano, scrivendo per lui, con il fido Sgalambro, il brano Facciamo finta che sia vero: