Da Miley Cyrus a Harry Styles: i cantanti contattati per il Super Bowl 2024

Quello di Rihanna all’Halftime del Super Bowl è stato uno show da record, il suo infatti è lo spettacolo più visto di sempre. Adesso però gli organizzatori dell’evento sono alla ricerca della prossima star della musica che salirà sul prestigioso palco. La scorsa settimana i media americani hanno fatto il nome di Taylor Swift, che però pare abbia declinato l’invito. Adesso Hits Daily Double ha svelato i nomi degli artisti che potrebbero esibirsi all’Halftime Show e tra questi ci sono anche Miley Cyrus e Harry Styles. Tra le star contattate ci sarebbero anche Jack Harlow e Bad Bunny.

Probabilmente Taylor sarebbe stata la scelta più sensata, il suo spettacolo (in termini di numeri) avrebbe anche potuto battere quello di Rihanna. Tra i nomi venuti fuori in queste ore quello che mi entusiasma maggiormente è quello di Miley, anche se il mio sogno resta quello di vedere Pink su quel palco. Pink ha un catalogo vastissimo, una presenza scenica invidiabile e una carriera costellata di successi.

Miley Cyrus is rumored to headline the next Super Bowl. pic.twitter.com/4xzv4dZRsq

“Una fonte ci ha rivelato che Harry Styles e Miley Cyrus sono stati contattati per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl del 2024. Lo stesso insider però ci ha spiegato che le probabilità che Harry firmi sono minime.

Come abbiamo notato dichiarato nei giorni scorsi, Taylor Swift sarebbe stata una scelta valida considerando il suo ultimo anno, ma pare che si sia ritirata. Adesso però entrano in gioco altri artisti come Jack Harlow e Bad Bunny, ma in questo caso si tratta di rumor non confermati.

Il Super Bowl LVIII si svolgerà il 2/11 all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, a soli 17 minuti di auto da Las Vegas. Non ci resta che aspettare e vedere su punteranno Jay-Z, Desiree Perez e il resto del team di Roc Nation”.