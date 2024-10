Da Milano a Roma, previsioni meteo per oggi e domani

In Italia inizia una lunga fase anticiclonica che porterà sole e caldo anomalo, accompagnato da nebbia. Nei prossimi dieci giorni, le temperature rimarranno sopra la media, con condizioni asciutte e stabili. Tuttavia, l’alta pressione in autunno può comportare accumuli di smog e umidità nei bassi strati, causando cieli grigi in pianura, mentre le temperature saranno leggermente più alte nelle zone collinari e montane. Questo fenomeno genererà frequenti “inversioni termiche”, dove farà più caldo in quota rispetto ai fondovalle.

Nonostante alcune note negative, il meteo si prevede stabile e mite per i prossimi dieci giorni. L’uso di guanti e berretti di lana diventerà sempre più raro, limitandosi a qualche settimana sporadica dei mesi invernali. Nel contesto dell’anticiclone nordafricano, il sole splenderà quasi ovunque, fatta eccezione per i fondovalle e le pianure interne. Le temperature massime saliranno fino a 27°C in Sicilia e Sardegna, e raggiungeranno 25-26°C in Campania e 23°C a Roma, dove anche le notti saranno calde, con minime di 15°C.

Questa stabilità meteorologica è prevista fino al weekend, con un lieve calo delle temperature, in particolare in pianura e sulle coste adriatiche, all’inizio della prossima settimana. L’anticiclone africano continuerà a dominare, con sole in montagna e prevalentemente anche in pianura, mantenendo le temperature ben sopra la media. La novembrata prevista potrebbe unirsi all’estate di San Martino, conferendo a novembre un sapore tipico di settembre. Questo cambiamento climatico suggerisce che la fine dell’estate sia posticipata di due mesi, e l’inizio dell’inverno di altrettanto. Anche novembre sembra promettere molte giornate miti, offrendo un risparmio sulle bollette del riscaldamento.

Per quanto riguarda le previsioni specifiche: martedì 29 ottobre, al Nord si registreranno locali nebbie in pianura con cielo poco nuvoloso, al Centro bel tempo, e al Sud ampio soleggiamento. Mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre, ci saranno condizioni simili con foschie al Nord, bel tempo al Centro e sole al Sud. In sintesi, il tempo stabile e il caldo anomalo continueranno per diversi giorni, grazie alla persistenza dell’anticiclone nordafricano sull’Italia.