Da Milano a Roma e Napoli: orari treni e autobus

Il 10 gennaio segna il primo venerdì nero del 2025, con uno sciopero che coinvolge i lavoratori dei trasporti e del comparto scolastico in tutta Italia. I disservizi si manifestano in tutta la nazione, interrompendo aerei, treni, bus e metropolitane da Milano a Roma e da Napoli a Palermo.

Nel settore del trasporto aereo, i lavoratori di Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, insieme al personale Sea e Aviation Services dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, hanno indetto uno stop di 24 ore. Anche l’aeroporto di Pisa risente dello sciopero indetto dalla Filcams Cgil. Le cancellazioni e i ritardi riguarderanno anche voli non direttamente colpiti dallo sciopero, sebbene siano garantite fasce orarie di protezione per i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La società RimborsoAlVolo avverte che, in caso di cancellazione o ritardo di un volo, le compagnie aeree sono obbligate a fornire assistenza ai passeggeri, tra cui pasti, bevande e sistemazione.

Anche per i treni, è previsto uno sciopero di 24 ore, iniziato alle 21 del 9 gennaio e che riprenderà solo alle 21 del 10 gennaio. I lavoratori Rfi garantiranno “servizi minimi di trasporto”, con i treni in viaggio che devono arrivare a destinazione finale se ciò avviene entro un’ora dall’inizio dello sciopero.

Il trasporto pubblico locale subirà uno sciopero nazionale di 4 ore, con orari differenti a livello territoriale. A Roma, ad esempio, metro, bus e tram saranno a rischio dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dal sindacato Faisa Confail.

Nel settore scolastico, è in corso uno sciopero di tutto il personale docente, educativo e ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, indetto dal CSLE. Questo sciopero interessa scuole pubbliche, private e comunali di ogni ordine e grado, compresi asili. Le motivazioni riguardano richieste di aumenti salariali, abolizione di obblighi per i collaboratori scolastici legati all’igiene degli alunni con disabilità, riconoscimento economico per corsi abilitanti e rispetto di diritti legati a ferie e sostituzioni del personale.