Da Microsoft Teams a Zoom: Un Passaggio Verso Nuove Dimensini

Skype ha ufficialmente cessato le sue attività il 5 maggio 2025, dopo oltre vent’anni di presenza nel settore della comunicazione digitale. La decisione di Microsoft di dismettere Skype, annunciata a febbraio, rientra in una strategia per consolidare gli strumenti di comunicazione attorno a Microsoft Teams, mirata a semplificare e innovare l’offerta. Gli utenti possono migrare i propri contatti e dati verso Teams o optare per altre alternative sul mercato.

Microsoft Teams, gratuito per gli utenti Skype fino alla chiusura, è una soluzione naturale per chi utilizzava Skype per lavoro, supportando videochiamate fino a 300 partecipanti. Si integra bene con Microsoft 365 e offre funzionalità come lavagne virtuali e condivisione dello schermo. Google Meet è un’alternativa rapida e semplice, accessibile con un account Google, che consente videochiamate fino a 100 utenti. I piani a pagamento aumentano questo limite fino a 1.000.

Zoom è diventato popolare durante la pandemia, permettendo videochiamate con 100 partecipanti nel piano gratuito. Offre strumenti di registrazione e supporto AI. WhatsApp, molto usato, consente chiamate fino a 32 partecipanti, con crittografia end-to-end. Signal è un’opzione sicura, open-source, con chiamate di gruppo fino a 50 partecipanti e crittografia attiva di default.

Slack è utile per comunicazioni immediate tra colleghi, ma con limitazioni nelle chiamate nel piano gratuito. Infine, Webex è orientato al mondo lavorativo e offre un ampio set di funzionalità per riunioni e corsi, con un piano gratuito disponibile. Queste piattaforme offrono varie opzioni per la comunicazione online, ognuna con punti di forza specifici.