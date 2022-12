Da Meloni a Segre Armani veste la Prima della Scala

Dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fasciata in un abito blu di velluto, alla senatrice a vita, Liliana Segre, in occasione della Prima dell’opera lirica Boris Godunov di Modest Musorgkij, diretta dal maestro Riccardo Chailly, che apre la stagione del Teatro alla Scala di Milano, alcuni invitati hanno scelto di indossare abiti di Giorgio Armani. In particolare, Giorgia Meloni ha scelto di indossare un abito Giorgio Armani, abito e cappa di velluto, e scarpe en pendant, la figlia del Capo dello Stato, Laura Mattarella ha scelto un abito Giorgio Armani. Liliana Segre indossa un completo Giorgio Armani mentre la compagna del sindaco Chiara Bazoli ha fatto il suo ingresso fasciata in un abito Giorgio Armani Privé interamente ricoperto di cristalli e paillettes.

Anche l’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi ha optato per uno smoking Giorgio Armani mentre Raoul Bova è arrivato in smoking. Rocío Muñoz Morales ha scelto invece di indossare un abito Giorgio Armani Privé con una cascata di perle bianche. L’attrice Sonia Bergamasco è arrivata in un abito Giorgio Armani Privé e Fabrizio Gifuni con uno smoking Giorgio Armani. Tra le altre che per la Prima hanno scelto di vestire Armani anche l’attrice Alessandra Mastronardi, in Giorgio Armani Privé, lo scrittore Alessandro Baricco con uno smoking Giorgio Armani, Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi, Virna Toppi e Nicola Del Freo. Anche Gloria Campaner ha scelto un abito Giorgio Armani mentre Anna Olkhovaya ha optato per un abito Giorgio Armani Privé. La nipote dello stilista Roberta Armani è invece arrivata in un completo Giorgio Armani.