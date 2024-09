Da Marta Fascina ad Ancelotti, chi sarà presente alle nozze di Galliani

Oggi, l’amministratore delegato del Monza Calcio, Adriano Galliani, sposerà Helga Costa, con cui condivide una relazione da 13 anni. Galliani ha avuto due matrimoni precedenti, da cui ha avuto tre figli. Helga, di origini brasiliane, è diventata un importante punto di riferimento nella sua vita, specialmente per la figlia. Galliani è stato recentemente eletto senatore, portando a una cerimonia che unisce calcio, spettacolo e politica a Monza.

La cerimonia si svolgerà nel municipio di Monza alle 16, celebrata dal sindaco Paolo Pilotto del Partito Democratico. Tra i testimoni figurano Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia, e Gigi Marzullo. Dopo il matrimonio, circa 200 ospiti si riuniranno a Villa Gernetto di Lesmo, una location che Berlusconi aveva pensato per un progetto universitario mai realizzato, ma che attualmente ospita i ritiri del Monza ed è di proprietà di Fininvest Real Estate, con Galliani come presidente.

Tra gli invitati ci sono figure prominenti nel mondo della politica e dello sport. I posti d’onore sono stati riservati a Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, storici collaboratori di Berlusconi, insieme alla compagna di quest’ultimo, Marta Fascina. Anche Flavio Briatore, Diego Della Valle, e politici come Antonio Tajani e Pierferdinando Casini saranno presenti.

Non mancheranno nomi noti del calcio. Al tavolo riservato ai nuovi sposi ci saranno allenatori di fama come Carlo Ancelotti e Max Allegri, dirigenti sportivi come Ariedo Braida, e leggende del Milan come Daniele Massaro e Riccardo Montolivo. È prevista anche la presenza della giornalista sportiva Anna Billò, moglie di Leonardo, insieme alla conduttrice Daniela Ferolla.

Il Monza sarà ben rappresentato con il capitano Matteo Pessina e il difensore Pablo Marí tra i calciatori, insieme a figure di spicco della dirigenza. Tra gli altri invitati spiccano Jean-Pierre Meersseman, fondatore del MilanLab, e Giancarlo Aneri, noto nel settore vinicolo, così come la nobiltà rappresentata dai coniugi dal Pozzo d’Annone.

La celebrazione combina quindi il mondo del calcio con quello della politica e dello spettacolo, creando un evento unico nel suo genere.