Ricky Martin, le canzoni più belle: da Maria a She Bangs, passando per Livin’ la vida loca.

Ricky Martin è da tutti riconosciuto come il Re del pop latino. Nella storia della musica c’è un prima e un dopo la sua esplosione. Se è vero che la musica latina ha sempre avuto il suo spazio tra gli amanti del genere, solo dopo il suo successo è diventata mainstream a tutti gli effetti, conquistando le classifiche di tutto il mondo fino al dominio degli anni più recenti. Per sottolineare l’importanza della star portoricana, andiamo a riascoltare le sue cinque canzoni più celebri.

Ricky Martin: le canzoni più belle

Ricky Martin

Ricky Martin – Maria

“Un, dos, tres, un pasito palante Maria“. Chi non ha mai ballato almeno una volta nella vita ascoltando questo incipit storico? Brano del 1996, è tratto dal terzo album da solista di Ricky, ed è stato il primo vero grande successo internazionale della popstar di San Juan.

Ecco il video ufficiale:

Ricky Martin – La bomba

Brano del 1998, La bomba ha vissuto una vita particolare. Sulla scena internazionale non è stata un grandissimo successo. Basti pensare che non entrò neppure tra le prime 100 della classifica Billboard dei singoli. Tuttavia, in Italia diventò un vero tormentone, tanto da rendere Martin uno dei cantanti più amati di quella stagione estiva.

Di seguito la clip ufficiale:

Ricky Martin – La Copa de la Vida

Canzone ufficiale dei Mondiali di Calcio di Francia 1998, La Copa de la Vida fu rilasciata sia in versione inglese che in versione spagnola e divenne in entrambi i casi un successo eccezionale.

Piccola curiosità: fu il primo grande successo di Ricky scritto e prodotto da Desmond Child, uno degli autori più importanti della storia del rock, già famoso per i suoi lavori con Bon Jovi (Livin’ on a Prayer), Aerosmith (Crazy) e Kiss (I Was Made for Lovin’ You). Questo il video ufficiale:

Ricky Martin – Livin’ la vida loca

La signature song di Ricky è però a tutti gli effetti Livin’ la vida loca. Fu il primo brano nella sua carriera ad arrivare in vetta alla classifica Billboard (vi rimase per cinque settimane).

Di seguito il video, cui prese parte anche una giovanissima Nina Moric:

Ricky Martin – She Bangs

Altro grandissimo successo dell’artista portoricano, tratto dall’album Sound Loaded, è una salsa romantica che fece impazzire tutti i fan di Martin, in quegli anni autentico hit maker.

Anche nel video di questo brano troviamo un personaggio famoso, l’attore Channing Tatum: