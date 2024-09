Da Mara Venier a Mariangela Melato: Un Viaggio nel Mondo dello Spettacolo

Renzo Arbore, famoso showman italiano, ha avuto una vita privata e sentimentale molto intensa e discussa. La sua carriera si è estesa tra musica, televisione, radio e cinema. Tra le sue relazioni più note, c’è quella con Vanna Brosio, cantante e presentatrice con cui Arbore ha avuto un legame negli anni ’60. Vanna ha collaborato con artisti come Mogol e Paolo Conte e appare anche in un brano di Lucio Battisti che menziona il loro rapporto. Vanna è scomparsa nel 2010 dopo una lunga malattia.

Subito dopo, Arbore ha avuto una relazione con Gabriella Ferri, ma il grande amore sembra essere stato quello con Mariangela Melato, incontro avvenuto negli anni ’70. Melato era un’attrice molto amata e la loro storia durò a lungo, fino alla decisione di lei di trasferirsi in America per lavoro negli anni ’80. Nonostante la separazione, i due rimasero legati e nel 2007 Arbore tornò al fianco dell’attrice fino alla sua morte nel 2013. La perdita di Mariangela ha segnato profondamente Arbore, che ha descritto la sua scomparsa come il dolore più grande della sua vita.

Un’altra relazione significativa è stata quella con Mara Venier, durata 12 anni fino al 1997. La coppia ha affrontato vari alti e bassi, inclusi presunti tradimenti e un tragico aborto che entrambi hanno vissuto come un grande dolore. Mara ha condiviso l’esperienza dolorosa di perdere un bambino durante una gravidanza avanzata, un evento che ha segnato la loro relazione. Nonostante la rottura, Arbore e Venier sono riusciti a mantenere un buon rapporto nel tempo, come dimostrato dalle loro apparizioni insieme nel programma “Domenica In”. Nel 2022, Arbore ha celebrato il trentesimo anniversario della conduzione dello show di Mara e nel 2024 ritornerà per rivivere insieme a lei i momenti significativi della loro storia.

Le relazioni di Renzo Arbore illustrano non solo la sua vita privata, ma anche il suo legame profondo con il mondo dello spettacolo italiano, rendendolo una figura emblematica e amata del panorama culturale.