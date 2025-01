Da Malpensa a Linate: Gli Aeroporti in Gioco

Lo sciopero previsto per venerdì 10 gennaio interesserà anche i trasporti aerei, con disagi attesi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Marco Polo di Venezia e aeroporto di Pisa. Sebbene ci possano essere effetti anche su voli non direttamente coinvolti, saranno rispettate le fasce di garanzia. A Milano Linate e Malpensa, i dipendenti di Airport Handling e del personale Sea sospenderanno il servizio per 24 ore. Anche i lavoratori dell’Aviation Services all’aeroporto Marco Polo di Venezia parteciperanno alla mobilitazione, mentre a Pisa incroceranno le braccia gli operai della Filcams Cgil. Si prevedono ritardi o cancellazioni per i voli negli aeroporti interessati, ma le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 dovrebbero essere coperte.

La società RimborsoAlVolo informa che le compagnie aeree sono obbligate a tutelare i passeggeri per voli modificati con meno di 14 giorni di preavviso, garantendo pernottamenti, trasporti e pasti. In caso contrario, le compagnie devono rimborsare le spese sostenute dai passeggeri. Inoltre, lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto ferroviario, con modifiche a partire dalle 21 del 9 gennaio fino alle 20:59 del 10 gennaio per i dipendenti Rfi aderenti a Cub Trasporti, che prevede uno stop ai lavori di manutenzione, influenzando i treni Frecciarossa e Trenitalia.

Nel trasporto urbano, a Milano si fermeranno i dipendenti Atm dalle 8:45 alle 12:45, a Roma i lavoratori Atac dalle 8:30 alle 12:30 e a Napoli la protesta inizierà dalle 19:32 e terminerà alle 23:32. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Confail Fasa, che esprime preoccupazione per l’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione nel settore dei trasporti. I lavoratori protestano anche per i contratti collettivi nazionali di lavoro, considerati sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro. Si tratta del primo “venerdì nero” del 2025 e le motivazioni alla base dell’azione sindacale rispecchiano un malcontento crescente tra i lavoratori del settore.