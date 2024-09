Da Malato a Spero: Un Nuovo Inizio

Luca Carboni, il cantautore bolognese, è riemerso dopo due anni di assenza dalle scene a seguito di una battaglia contro un tumore al polmone, rivelata in un’intervista con Walter Veltroni per il Corriere della Sera. La diagnosi, ricevuta a marzo 2022 mentre registrava un nuovo album, ha cambiato la sua vita. “Sono rimasto senza parole”, ha affermato. Ha scelto di allontanarsi dai social media e concentrarsi sulla sua salute, passando dalla selezione dei brani per il tour alla scelta delle terapie per la sopravvivenza, dato che il tumore era grande e difficile da operare.

Dopo un lungo percorso di cure presso il Sant’Orsola di Bologna, inclusa una massiccia radioterapia, Luca è stato operato in agosto. Ora afferma di essere tecnicamente guarito. Durante l’intervista, ha anche parlato dell’importanza della fede nel suo cammino, precisando che l’esperienza della malattia ha rafforzato le sue convinzioni spirituali. Carboni ha espresso che, nonostante le paure iniziali sulla sua possibilità di vita, ha trovato gratitudine per la vita vissuta e per la scienza medica che ha offerto speranza.

Il cantautore ha avuto dei rimpianti per non aver comunicato la sua situazione durante la malattia: “Sono stato due anni a combattere questo ospite inatteso e pericoloso”. Ora che il tumore fa parte del passato, Luca pianifica il suo grande ritorno a novembre, con una mostra a Bologna in cui esporrà opere artistiche, storyboards e appunti dei suoi album, in coincidenza con il quarantennale del suo primo disco.

In seguito, intende riprendere il lavoro sulle canzoni inedite e potrebbe intraprendere un tour, iniziando dalla sua città natale. La prima canzone che suonerà sarà “Primavera”. Infine, Carboni ha dedicato un pensiero al suo mentore Lucio Dalla, riconoscendo l’impatto del suo lavoro sulla sua carriera: “Sono figlio della sua generosità”. Con questo, il cantautore si appresta a riscrivere il capitolo ulteriore della sua vita e della sua musica.