I video musicali sono stati una vera svolta nel mondo della discografia e a pochi giorni dallo show che li premia (gli MTV VMA) Billboard ha deciso di fare una classifica davvero speciale. La celebre rivista ha pubblicato i 100 artisti che hanno fatto la storia con i loro videoclip. La lista è stata stilata considerando la popolarità delle clip, la creatività e l’impatto culturale.

“Volevamo omaggiare gli artisti che hanno dato il massimo con i loro video musicali, sia in rotazione su MTV, che con milioni di visualizzazioni su YouTube, o altre piattaforme. Abbiamo tenuto conto di diversi fattori e lo abbiamo fatto ad un passo dai famosi MTV Video Music Awards”.

Ovviamente la regina di questa chart è Madonna, l’argento è andato al re del pop, Michael Jackson e il terzo gradino del podio a Beyoncé. Lady Gaga si è classificata sesta, mentre per trovare la principessa del pop bisogna scendere all’ottavo posto (non parlo da fan, ma Britney meritava la terza posizione, PUNTO). Le nostre eroine pop ci sono praticamente tutte, da Ariana Grande, Taylor Swift, Rihanna, Nicki Minaj e Miley Cyrus, mi spiace solo che Katy Perry sia solo alla posizione numero 78, visto i meravigliosi video che ha rilasciato negli anni. Una delle poche dive a non essere presente è Christina Aguilera (FOLLI, anche solo per Fighter e Beautiful doveva comparire).

1. Madonna

2. Michael Jackson

3. Beyoncé / Destiny’s Child

4. Janet Jackson

5. Missy Elliott

6. Lady Gaga

7. Duran Duran

8. Britney Spears

9. Jay-z

10. Nirvana

11. Rihanna

17. Tlc

27. Björk

29. Taylor Swift

30. Shakira

32. Annie Lennox / Eurythmics

33. Miley Cyrus

37. Girls’ Generation

40. M.i.a.

42. Shania Twain

43. Rosalía

46. Billie Eilish

51. Gwen Stefani / No Doubt

52. Red Velvet

54. Dua Lipa

56. Aaliyah

58. Nicki Minaj

61. Tina Turner

63. Ariana Grande

67. Kate Bush

70. Sia

73. Mariah Carey

75. Cyndi Lauper

77. Janelle Mónae

78. Katy Perry

80. Spice Girls

92. Cardi B

96. Paula Abdul

98. Tierra Whack

Fonte: Billboard (qui la classifica completa)