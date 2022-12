da L’essenziale a Hola (I Say)

Le cinque migliori canzoni di Marco Mengoni, talentuoso cantante vincitore di X Factor e Sanremo.

Marco Mengoni è uno dei talenti più chiari della nostra musica pop. Forse il più grande tra quelli emersi finora dal talent show che ricerca il fattore x. Fattore x di cui Mengoni abbonda. Riascoltiamo insieme le cinque canzoni che lo hanno reso uno degli artisti più amati in Italia negli anni Duemila.

Marco Mengoni: le canzoni migliori

Reduce dalla pubblicazione dell’album Atlantico, il suo quinto disco in studio, ormai alcuni anni fa, Mengoni ha già inanellato una serie di successi importante, e scegliere solo cinque brani non è stato semplice.

Marco Mengoni

Ecco le cinque migliori canzoni dell’artista, pezzi che ne hanno segnato la carriera e lo hanno lanciato nell’Olimpo della musica italiana.

Marco Mangoni – L’essenziale

La prima canzone del nostro quintetto è L’essenziale, il brano che vinse il Festival di Sanremo del 2013. Prodotto da Michele Canova e scritto da Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, vede la firma di Mengoni non solo nell’interpretazione, ma anche in parte delle musiche. All’Eurovision Song Contest dello stesso anno si classificò al settimo posto. Una ballata pop di stampo tradizionale, ma cantata magistralmente dal cantante di Ronciglione. Di seguito il video:

Marco Mengoni – Guerriero

Il più grande successo commerciale finora di Mengoni, Guerriero è anche uno dei brani più belli tra quelli italiani degli anni Duemiladieci. Pubblicato nel 2014, tratto dal disco Parole in circolo, è una ballata scritta a quattro amni dallo stesso Mengoni e Fortunato Zampaglione. Un pezzo che mostra la crescita anche autorale dell’artista. Riascoltiamolo insieme:

Marco Mengoni – Ti ho voluto bene veramente

Singolo dell’ottobre 2015, tratto dall’album Le cose che non ho, è un altro bel pezzo scritto da Mengoni e Zampaglione. Successo straordinario, cinque volte disco di platino in Italia, fu apprezzato anche per il video, girato interamente in Islanda:

Marco Mengoni – Sai che

Unico brano estratto dall’album dal vivo Marco Mengoni Live nel 2016, Sai che non riuscì a raggiungere la posizione numero uno delle classifiche italiane, ma fu comunque uno dei brani più apprezzati di quel periodo. Di seguito il video ufficiale, girato negli Stati Uniti:

Marco Mengoni – Hola (I Say)

Arriviamo alla chiusura di questa top 5. L’ultimo brano che abbiamo scelto è il singolo pubblicato il 30 novembre 2018, Hola (I Say), in collaborazione con il cantautore britannico Tom Walker. Una ballata basata su pianoforte e sintetizzatore. Rispetto ai due singoli precedenti, Voglio e Buona vita, torna a mostrare un Mengoni più intenso e meno ballabile, ma forse più sincero. Ascoltiamolo insieme: