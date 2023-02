Ed Sheeran, le canzoni più belle del cantautore di Halifax: da Lego House a Beautiful People con Khalid.

Ed Sheeran è sicuramente il cantautore simbolo degli anni Duemiladieci sulla scena internazionale. Un artista che ha saputo costruirsi la propria carriera in una manciata di anni, conquistando dapprima il popolo del web, poi quello degli stadi di tutto il mondo, sempre con una grande semplicità e rimanendo un umile ispiratore di sentimenti. Andiamo a ripercorrere brevemente la sua carriera attraverso cinque delle sue canzoni più amate.

Ed Sheeran: le canzoni migliori

Ed Sheeran

Ed Sheeran – Lego House

Dopo essersi imposto sulla scena internazionale con il successo di The A Team, il cantautore dai capelli rossi si confermò con il singolo Lego House, terzo estratto da +. A rendere virale questo brano fu il video, cui prese parte Rupert Grint, il Ron di Harry Potter.

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Terzo estratto dal secondo album di Ed, fu uno dei più grandi successi della sua carriera fino a quel momento. Uscito sul finire del 2014, venne premiato nel 2016 con due Grammy, uno come canzone dell’anno e uno come migliore interpretazione pop solista. Questo il video ufficiale:

Ed Sheeran – Shape of You

Svolta dance pop per Sheeran, che nel 2017 lanciò questo brano come secondo estratto dell’album Divide. Grazie alle riproduzioni in streaming è diventato il terzo singolo più venduto di sempre nella storia del Regno Unito. Una curiosità: inizialmente era stato pensato per Rihanna. Ecco il video:

Ed Sheeran – Perfect

La più dolce delle canzoni di Ed è questa delicata ballata dedicata alla sua fidanzata storica Cherry Seaborn. Stando alle sue parole, il brano fu ispirato da una visita nella casa del cantautore James Blunt, che in fatto di canzoni d’amore ha di certo da insegnare… Questo il video:

Beautiful People

Nel 2019 Sheeran ha deciso di pubblicare il suo primo album di collaborazioni. Tra i tanti brani di prestigio estratti da questo lavoro c’è anche Beautiful People, in featuring con Khalid, una delle voci soul della nuova musica americana. Un pezzo interessante che racconta la distanza tra le persone ‘normali’ e le ‘beautiful people’, quelle che guardano più all’apparenza che alla sostanza. Ecco il video ufficiale: