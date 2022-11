da Le Onde a Experience

Ripercorriamo insieme la carriera del grande pianista Ludovico Einaudi attraverso le sue canzoni migliori.

Ludovico Einaudi è un famoso pianista e compositore, nato a Torino il 23 novembre 1955, uno dei più apprezzati autori di musica classica contemporanea, capace di farsi amare anche da chi mastica poco il genere, grazie alle sue contaminazioni con la musica leggera. Celebrato in tutto il mondo, tanto da diventare nel 2016 testimonial di Greenpeace, Einaudi è stato in grado con le sue composizioni di far vibrare realmente le corde del cuore. Riascoltiamo le sue cinque canzoni migliori, pezzi talmente famosi da essere entrati nell’immaginario collettivo di tutti.

Le migliori canzoni di Ludovico Einaudi

Scegliere cinque brani all’interno di una discografia immensa e composta da album straordinari è molto complicato. Abbiamo provato a comunque a sintetizzare la sua straordinaria carriera attraverso alcuni dei suoi pezzi più famosi.

Pianoforte

Ludovico Einaudi – Nuvole bianche

Tratto dal famoso album Una mattina del 6 settembre 2004, Nuvole bianche è uno dei brani di musica contemporanea più famosi e amati in assoluto, capace di collezionare su YouTube milioni e milioni di views. Protagonista è l’immancabile pianoforte, che ci trasporta in un viaggio celeste, verso orizzonti che non possiamo non amare. Ecco qui un video che ce la ripropone:

Ludovico Einaudi – Divenire

Brano presente nella colonna sonora del film Ovunque sei di Michele Placido del 2004, Divenire è la title track del disco del 2006 di Einaudi, un altro capolavoro di musica minimalista. Lo riascoltiamo in questa splendida versione live alla Royal Albert Hall di Londra:

Ludovico Einaudi – Una mattina

La splendida title track dell’album del 2004 ha permesso al disco, insieme a tutte le altre tracce, di ottenere una candidatura ai Classical Brit Awards per il miglior album di quell’anno. Il riconoscimento non arrivò, ma il brano e l’album rimangono comunque tra i lavori più apprezzati del maestro. Riascoltiamo insieme questo capolavoro:

Ludovico Einaudi – Experience

Pezzo simbolo del disco In a Time Lapse del 2013, Experience è diventato ben presto uno dei brani più importanti della discografia del compositore torinese. Tra l’altro l’album da cui è tratto è uno dei maggiori successi commerciali nella carriera di Einaudi, capace di raggiungere la quinta posizione nella classifica FIMI in Italia. Ecco il video di Experience:

Ludovico Einaudi – Le onde

Title track dell’album del 1996, disco d’oro in Italia, Le onde è forse la canzone in assoluto più famosa del grande pianista piemontese. Una base talmente emozionante da essere stata ripresa anche dal duo hip hop Duplici per il loro brano 21 grammi. Noi ci riascoltiamo però la straordinariamente intensa versione originale: