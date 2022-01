Album più attesi del 2022: tutti i dischi dei big in uscita nel nuovo anno, da Laura Pausini a Tiziano Ferro, passando per Eros.

Anno nuovo, album nuovi in arrivo. Dopo un 2021 discograficamente di altissimo livello, sia per quanto riguarda la musica italiana, con i ritorni di leggende come Vasco Rossi e Marracash, sia per la musica internazionale, basti pensare al comeback di Adele, il 2022 si preannuncia quantomeno dello stesso livello. Sono tantissimi i big della nostra canzone pronti a regalare nuova musica, e anche all’estero c’è attesa spasmodica per il ritorno di star che mancano nel grande giro da diversi anni ormai. Scopriamo insieme quali sono gli album più attesi del 2022.

Tiziano Ferro

Gli album italiani più attesi del 2022

Il nuovo anno è partito subito con la notizia, ufficiale, del nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina tornerà l’11 novembre con un disco già attesissimo: Il mondo è nostro. Sappiamo con certezza che quest’anno ci sarà un altro grandissimo ritorno, quello di Eros Ramazzotti, che darà alle stampe un album a quattro anni di distanza da Vita ce n’è e annuncerà anche un nuovo tour mondiale.

Ufficiale ma non ancora ufficializzato il ritorno di Laura Pausini, che potrebbe a breve lanciare il suo primo singolo, per poi far vedere la luce al suo nuovo album verso la metà dell’anno. Mentre il 18 febbraio sarà stampato Ritorno al futuro / Back to the Future, il nuovo progetto a due facce di Elisa, protagonista anche a Sanremo. Sarà il 2022 l’anno del ritorno di Cesare Cremonini, con La ragazza del futuro in arrivo il 25 febbraio. E poi ancora il debutto da solista, attesissimo, di Tommaso Paradiso con Space Cowbay (4 marzo).

Tommaso Paradiso Space Cowboy

E non finisce qui. Se il nuovo progetto di Jovanotti, Il disco del sole, non sarà un nuovo album ma una sorta di playlist disponibile in streaming e già arricchita da tantissimi brani pubblicato nelle ultime settimane (come La primavera), sappiamo che a breve arriverà anche il nuovo album di Elodie. Tornerà poi anche Giorgia, a tre anni da Pop Heart, il suo primo album di cover. Ma ci sarà spazio anche per Daniele Silvestri e per qualche sorpresa: che possa esserci un ritorno anche per grandi nomi della scena rap come Sfera Ebbasta, Fabri Fibra o Marracash? Considerando che quest’ultimo ha già iniziato a parlare di nuova musica a poche settimane di distanza da Io, noi, loro, le belle notizie potrebbero essere dietro l’angolo…

Gli album più attesi del 2021 nel mondo

Se di uscite di rilievo per quanto riguarda la musica italiana ce ne sono moltissime, non si può dire che all’estero manchino le attese spasmodiche. Ad esempio quella, che ormai si rinnova ogni anno, per R9, il nono album di Rihanna a distanza di sei anni da Anti. La popstar delle Barbados sembra alimentare di tanto in tanto voci per un suo ritorno, salvo poi fare marcia indietro. Ma noi continuiamo a essere speranzosi.

Meno dubbi si hanno sulla regina Beyoncé. Dopo cinque anni da Lemonade, Queen B ha quasi terminato il suo nuovo disco di inediti. Non resta che attendere notizie a breve. Stesso discorso per Madonna, che si è mostrata da poco in studio di registrazione. In ambito rock torneranno con tutta probabilità i Red Hot Chili Peppers, i Cure e i Placebo. Potrebbe essere il 2022 l’anno del ritorno anche di Bjork, mentre in ambito hip hop gli occhi sono puntati su un solo grandissimo nome: Kendrick Lamar.