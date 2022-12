Shortlist degli Oscar 2023: ecco chi sono i cantanti in lizza per il premio nella categoria Best Song.

Mai come quest’anno, agli Oscar potrebbe essere sfida tra grandi popstar. Lo confermano le shortlist diramate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nelle scorse ore. In attesa delle candidature definitive, che arriveranno il 24 gennaio, conosciamo già i nomi di coloro che si stanno contendendo un posto nella cinquina, e tra questi non mancano alcuni quelli di alcune delle popstar più famose, amate e celebrate al mondo, da Lady Gaga a Rihanna, passando per Taylor Swift.

Le popstar in lizza nelle shortlist degli Oscar 2023

Non sappiamo ancora chi saranno i candidati ufficiali per gli Oscar, ma sappiamo che nella categoria Best original song potrebbero concorrere addirittura quattro delle più grandi popstar al mondo: Selena Gomez, Rihanna, Taylor Swift e Lady Gaga.

Taylor Swift

Per Gaga, che ha già vinto qualche anno fa con Shallow, sarebbe la quarta candidatura agli Oscar in questa categoria, mentre per RiRi e TayTay potrebbe essere una splendida prima volta. Se da un lato arrivano buone notizie, dall’altro Swift deve però registrare anche la mancata presenza nelle shortlist della categoria Best live action short film, in cui avrebbe potuto rientrare, secondo molti, All Too Well, il video da lei diretto e premiato agli MTV VMA’s 2022.

Shortlist Oscar 2023: i possibili candidati per la miglior canzone

Se delle grandi stelle della musica pop americana abbiamo appena parlato, va sottolineato come qualcun altro è costretto a leccarsi le ferite dopo la pubblicazione delle shortlist. Non rientra infatti tra i possibili candidati Kendrick Lamar, che alla vigilia era dato da qualcuno tra i favoriti. Assenti anche Billie Eilish e gli OneRepublic, tra i papabili della vigilia.

Chi invece è regolarmente presente, ma a sorpresa, è The Weeknd. Il cantante canadese ha strappato un posto in shortlist con Nothing is Lost (You Give Me Strength), brano presente nella colonna sonora di Avatar: The Way of Water, uscito nelle sale cinematografiche solo pochi giorni fa.

Di seguito tutti i possibili artisti in nomination:

– Time di Giveon e Drake (da Amsterdam)

– Nothing is Lost di The Weeknd (da Avatar: The Way of Water)

– Lift Me Up di Rihanna (da Black Panther: Wakanda Forever)

– This is a Life di Son Lux, Mitski e David Byrne (da Everything, Everywhere, All at Once)

– Ciao Papa di Gregory Mann (da Pinocchio)

– Til You’re Home di Rita Wilson e Sebastian Yatra (da A Man Called Otto)

– Naatu Naatu di Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M. M. Keervani (da RRR)

– My Mind & Me di Selena Gomez (da Selena Gomez: My Mind & Me)

– Good Afternoon di Ryan Reynolds, Will Ferrell & The Spirited Ensemble (da Spirited)

– Applause di Sofia Carson (da Tell It Like a Woman)

– Stand Up di Jazmine Sullivan (da Till)

– Hold My Hand di Lady Gaga (da Top Gun: Maverick)

– Dust & Ash di J. Ralph & Norah Jones (da The Voice of Dust and Ash)

– Carolina di Taylor Swift (da Where the Crawdads Sing)

– New Body Rhumba di LCD Soundsystem (da White Noise)