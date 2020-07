Coez, le canzoni migliori: da La musica non c’è a Barceloneta, i brani più rappresentativi del rapper e cantautore.

Silvano Albanese, in arte Coez, è un rapper e cantautore italiano. Dopo diversi anni passati da writer, il giovane decide di mettere in piedi il suo primo progetto musicale, denominato il Circolo Vizioso, lanciando il primo disco intitolato Terapia.

Dall’unione del Circolo Vizioso e degli Unabombers, nasce il collettivo Brokenspeakers, che va ad aprire concerti di artisti molto importanti come Club Dogo, Busta Rhymes e Colle Der Fomento, per citarne alcuni. Coez però contemporaneamente intraprende anche la carriera solista e nel 2009 presenta il suo album, Figlio di nessuno.

Coez, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con La musica non c’è, brano presente nell’album Faccio un casino del 2017.

Il video di La musica non c’è:

La canzone funge da dichiarazione d’amore per una ragazza. Il testo è stato scritto da Coez, la musica, invece, da Niccolò Contessa de I Cani. Un brano che ha avuto un successo strepitoso e che ha permesso all’artista di vincere 6 dischi di platino. Inoltre, ha ricevuto 64 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha raggiunto, inoltre, per la prima volta, la cima della Top Singoli FIMI, totalizzando, infine, più di 49 milioni di ascolti su Spotify.

Coez

Passiamo a Faccio un casino, contenuto nell’omonimo album del rapper del 2017.

Il video di Faccio un casino:

Anche in questo brano vediamo la collaborazione di Niccolò Contessa nei panni di produttore. Come molti altri brani, anche Faccio un casino si presenta in maniera orecchiabile. Un testo che ha incrementato ulteriormente il successo del cantautore.

C’è, poi, Le luci della città, brano contenuto nell’album Faccio un casino del 2017.

Il video di Le luci della città:

La canzone sottolinea come sia più facile buttarsi nelle cose e non aver paura del vuoto, quando – accanto a noi – c’è una persona pronta a sostenerci. D’altronde “È un mondo fatto per due”.

Coez, E Yo Mamma e Barceloneta

E Yo Mamma, anch’esso un brano contenuto nell’album Faccio un casino.

Il video di E Yo Mamma:

Come si può intuire dal testo, il brano funge da dichiarazione d’amore di un figlio verso il proprio genitore.

Infine, abbiamo Barceloneta, questo il suo video:

Il brano è stato eseguito con il duo romano Carl Brave X Franco126. I tre hanno collaborato a questa canzone, dopo essersi incontrati al Primavera Sound.