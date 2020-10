Neffa, le canzoni migliori del rapper e cantautore: da La mia signorina a Cambierà, i brani più importanti della carriera dell’artista campano.

Neffa è uno dei principali esponenti del rap italiano, genere che poi, negli anni, ha abbandonato, lasciando spazio al soul e al pop. Forse non tutti sanno che l’artista dai molteplici mondi ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica li ha mossi sulla scena hardcore, nei primi anni ’90, in qualità di batterista.

Dopo aver collaborato con diversi gruppi italiani – Negazione, Isola Posse All Stars, Sangue Misto – decide di pubblicare il suo primo album, nel 1996, intitolato Neffa & i messaggeri della dopa, al quale seguirono altri sette album in studio. Scopriamo insieme le migliori canzoni che caratterizzano la sua discografia dal solista.

Neffa, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Lontano dal tuo sole, canzone che fa parte dell’album Sognando Contromano, pubblicato nel 2009.

Il video di Lontano dal tuo sole:

Il testo è stato scritto dallo stesso artista – in collaborazione con Paolo Emilio Albano – e segue uno stile pop-melodico in Uptempo, che ha delle venature sia hip hop che R&B. Come lui stesso ha dichiarato:

“Questa canzone è molto personale, parla del mio percorso e di come la mia storia musicale passata influisca sul giudizio di ciò che sto facendo ora. Sono orgoglioso di quello che sono stato ma vorrei essere ascoltato senza pregiudizi…”.

Passiamo, poi, a La mia signorina, brano contenuto nell’album Arrivi e partenze, pubblicato nel 2001.

Il video di La mia signorina:

Come lo stesso Neffa ha dichiarato, con la frase “la mia signorina”, facesse riferimento alla marijuana, vista alla stregua di una donna.

C’è, poi, Il mondo nuovo, canzone presente nell’album Alla fine della notte, pubblicato nel 2006.

Il video di Il mondo nuovo:

Il testo è il primo singolo estratto da quell’album e funge da omaggio dall’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Aldous Huxley.

Neffa, Prima di andare via e Cambierà

Proseguiamo con Prima di andare via, canzone presente nell’album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa, pubblicato nel 2003.

Il video di Prima di andare via:

La traccia, che funge da primo singolo dell’album, è stata anche interpretata dai Neri per caso per la pubblicazione dell’album Angoli diversi.

Infine, citiamo Cambierà, traccia presente nell’album Alla fine della notte, pubblicato nel 2006.

Il video di Cambierà:

Si tratta del quinto singolo estratto dall’album, al quale è abbinato un video, girato da Claudio D’Avascio, regista napoletano che lo ha realizzato, avvalendosi della computer grafica. La canzone è stata un successo in Italia, tanto da rientrare nella top 20 e lo stesso è accaduto in Germania, dove Cambierà si è inserita tra le 100 canzoni più vendute.