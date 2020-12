Il 2020 è stato l’anno che ricorderemo come quello del CoronaVirus, del distanziamento sociale, delle quarantene e delle zone colorate in lockdown. Ma nel 2020 molte celebrità sono diventate genitori, chi per la prima volta, chi no.

Da Cameron Diaz che ha partorito a gennaio, passando per Lodovica Comello e Costanza Caracciolo (che hanno dato alla luce i loro bebè a marzo), fino a Clio MakeUp e Iggy Azalea mamme in aprile.

Nel mese di maggio hanno partorito le nostrane Eleonora Daniele, Beatrice Valli, Cristina Marino (compagna di Luca Argentero) ed Alena Seredova, ma è diventato papà anche Rupert Grint di Harry Potter (il rosso Ron Weasley).

In estate (più precisamente a luglio) è stata la volta di Ciara, di Joe Jonas con l’attrice Sophie Turner di Game Of Thrones e di Jessica Biel con Justin Timberlake.

Ad agosto invece sono diventati genitori il regista Ryan Murphy, l’attore di Gossip Girl e You, Penn Badgey; Lea Michele, Ed Sheeran e la coppia formata da Orlando Bloom e Katy Perry.

Ultimi (in ordine temporale) Nicki Minaj, Usher, Billie Lourd di Scream Queens, Gigi Hadid con Zayn Malik, Jude Law, l’attrice di Gossip Girl, Leightoon Meester ed il volto di Skam Italia, Francesco Centorame.