Da Katy Perry a Lauren Sánchez: Il Volo Spaziale Al Femminile di Blue Origin

Sei donne, inclusa la popstar americana Katy Perry, sono decollate nello spazio a bordo di un razzo della Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos. Tra le altre partecipanti ci sono Lauren Sánchez, compagna di Bezos, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, Amanda Nguyen, fondatrice di una ONG contro la violenza sessuale, Aisha Bowe, ex scienziata della NASA, e la conduttrice televisiva Gayle King. Il volo è partito il 14 aprile dal West Texas, raggiungendo la linea di Karman, il confine dello spazio, per poi tornare sulla Terra dopo circa dieci minuti.

Lauren Sánchez, che ha guidato la spedizione, ha scelto solo donne per l’esperimento per aumentare la rappresentanza femminile nell’esplorazione spaziale, dato che storicamente solo l’11% degli astronauti sono donne. Ha sottolineato l’importanza di avere modelli femminili, specialmente per incoraggiare le giovani ragazze a intraprendere studi nelle STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Aisha Bowe ha notato che molte ragazze non scelgono percorsi STEM perché percepiscono tali campi come dominati dagli uomini.

Katy Perry ha condiviso che la sua partecipazione era dedicata alla figlia Daisy, con l’intento di ispirarla a non porre limiti ai suoi sogni. Ha affermato che non vede l’ora di vedere la reazione della figlia quando apprenderà che la madre è stata nello spazio. Questo viaggio rappresenta quindi non solo un’esperienza unica, ma anche un messaggio di empowerment per le giovani generazioni.