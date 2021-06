Le migliori canzoni di Kanye West: da Jesus Walks a All Falls Down, i brani più significativi del rapper statunitense.

Quando Kanye West si è dichiarato la “più grande rockstar vivente del pianeta” a Glastonbury del 2015, aveva ragione, soprattutto perché è uno dei pochi artisti mondiali ad essere capace di polarizzare l’opinione pubblica con praticamente tutto ciò che fa, senza mai essere noioso. È stato anche abbastanza iconoclasta da commissionare un fantastico palco galleggiante su cui si è esibito durante il tour Saint Pablo del 2016. In riconoscimento del suo genio, ecco i cinque migliori brani della discografia del rapper statunitense.

Kanye West

Jesus Walks

Jesus Walks è un inno capolavoro; ha sia un tono ostinatamente militarista ma anche la capacità di inviare un messaggio rilevante, che suona vero ancora oggi. Il rapper pone il guanto di sfida fin dall’inizio, “Siamo in guerra con il terrorismo, il razzismo e, soprattutto, siamo in guerra con noi stessi”, in quello che è il brano più venerato della sua discografia. Il video:

L’intero culto di Kanye West è stato generato proprio da questa canzone – Jesus Walks è commovente, corroborante, piena di fervore. È Kanye nella sua forma più trascendente, visto che prefigura la sua transizione nello stesso Yeezus.

All of the Lights

Un altro pezzo trionfante dal pantheon delle migliori canzoni di Kanye West è certamente All of the Lights. Quell’arrangiamento completo dell’orchestra, quei tamburi formano un lavoro di squadra grandioso. The-Dream ha scritto il ritornello e Rihanna, Fergie, Alicia Keys, La Roux ed Elton John hanno contribuito, con le loro voci, a imbastire la traccia. Il video:

Can’t Tell Me Nothing

Can’t Tell Me Nothing è la canzone da rivolgere a se stessi e/o agli altri per ribadire un concetto molto importante: “non posso dirmi nulla”, ossia non mi posso rimproverare niente nella mia vita, perché quando ho agito l’ho fatto con cognizione di causa. E lo stesso vale anche per gli altri che puntano il dito contro: “Excuse me? Was you saying something? Uh uh, you can’t tell me nothing, Ha, ha, you can’t tell me nothing, Uh uh, you can’t tell me nothing“. Il video:

Flashing Lights

Flashing Lights è stato registrato nel 2007, un decennio lontano dallo status ormai monolitico di Kanye nello stile, nella musica e nella cultura popolare. Il titolo stesso della canzone sintetizza ciò che ha sopportato durante questo decennio: attenzione dei media senza precedenti. Il video:

All Falls Down – Kanye West feat Syleena Johnson

L’indimenticabile riff di chitarra,iIl leggendario video in cui Kanye passa attraverso la macchina a raggi X. Il rapper parla di materialismo, difetti della società, attraverso uno sguardo introverso alle proprie insicurezze, già a partire dal 2004. Il video: