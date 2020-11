Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Biagio Antonacci, il cantautore milanese che ha stregato l’Italia intera.

Nato a Milano il 9 novembre 1963 sotto il segno dello scorpione, Biagio Antonacci è uno dei cantautori più amati dagli italiani. Idolo delle donne per la sua avvenenza, Biagio ha saputo coniugare la grinta da rocker a un gusto romantico e pop per la scrittura dei testi e per gli arrangiamenti, creando una formula che si è rivelata vincente dagli anni Novanta fino ad oggi.

Riascoltiamo insieme alcuni dei brani migliori della sua carriera ricca di successi e soddisfazioni.

Le migliori canzoni di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci

La carriera di Biagio inizia negli anni Ottanta. Il giovane cantautore viene conosciuto e apprezzato da Ron, che gli permette di inserirsi nella scena musicale di quel decennio. Dopo alcuni album meno fortunati, negli anni Novanta inizia la grande ascesa di Antonacci, capace di passare da sonorità più rock a un pop d’autore grintoso e romantico, senza estinguere però la sua vena sperimentale. Celebriamo insieme il suo compleanno riascoltando cinque dei suoi più grandi successi.

Biagio Antonacci – Iris (tra le tue poesie)

Già celebre per brani come Liberatemi, Non è mai stato subito e la ballata Se io, se lei, nel 1998 Biagio estrae dal sesto album Mi fai stare bene il singolo Iris (tra le tue poesie), raggiungendo vette di successo inimmaginabili. Grazie alla fortuna di questo brano, il disco di Antonacci raggiunge le 800mila copie vendute, rimanendo in classifica per due anni. Riascoltiamo insieme questo grande classico della sua discografia:

Biagio Antonacci – Pazzo di lei

Ormai entrato di diritto nell’Olimpo della musica italiana, Biagio sforna hit in sequenza tra il finire degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Tra il 2004 e il 2005 l’artista milanese pubblica due album tra loro collegati, Convivendo – Parte I e Convivendo – Parte II, riuscendo a ottenere ancora successi a non finire. Dal secondo di questi lavori è tratta la celebre Pazzo di lei, del cui video è protagonista anche la conduttrice Ilaria D’Amico. Rivediamolo insieme:

Biagio Antonacci – Sognami

Record su record per Biagio, che nel 2007 pubblica l’album Vicky Love, tre volte disco di platino. Da questo lavoro viene estratto il singolo Sognami, di ispirazione tzigana. Protagonista del video un’altra donna dello spettacolo italiano, l’attrice Luisa Ranieri. Riascoltiamo insieme questo classico della discografia del cantautore milanese:

Biagio Antonacci – Ti dedico tutto

Passano gli anni ma non passa la verve di Biagio Antonacci. Nel 2012 Ti dedico tutto anticipa l’uscita dell’album Sapessi dire di no. La canzone, firmata solo dal cantautore milanese, è una ballata d’amore romantica e molto intensa. Ecco il video ufficiale:

Biagio Antonacci – Non vivo più senza te

Chiudiamo questa carrellata delle migliori canzoni di Biagio Antonacci con il secondo estratto da Sapessi dire di no del 2012, la movimentata Non vivo più senza te. Un brano unico nel suo genere, in cui il pop è fuso con sonorità e melodie riprese dal fado, dal jazz, dalla musica gitana e dal flamenco. Si tratta di uno dei singoli di maggior successo per Biagio negli anni Duemila, certificato con un doppio disco di platino. Ecco il video ufficiale, girato in Salento: