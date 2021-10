Le più belle canzoni dei Verdena: da Inno del perdersi a Scegli me, i brani migliori della band italiana formatasi nel 1995.

Formatisi nel 1995 a Bergamo, i Verdena hanno resistito alla prova del tempo e sono ancora oggi una delle band italiane più apprezzate degli ultimi trent’anni. Alberto Ferrari e suo fratello Luca crearono un duo, diventato, poi, trio con l’entrata nel gruppo di Roberta Sammarelli al basso. Scopriamo insieme le canzoni più belle della loro discografia.

chitarra elettrica rock

Inno del perdersi

Inno del perdersi è uno dei brani contenuti nell’album Endkadenz Vol. 1, pubblicato dal gruppo nel 2015. I primi quattro minuti di Inno del perdersi sono la jam session originale della sala prove, ad eccezione del finale che è stato elaborato successivamente. Il video:

Un po’ esageri

Un po’ esageri è una delle canzoni contenute nell’album Endkadenz Vol. 1. Il video del brano fu diretto da Alex Infascelli, che aveva già diretto Fantastica nel 2005. I membri della band indossano delle tute in lycra: il video fu realizzato con la tecnica chroma key. “Lo sai che esageri, Forse esageri, Se ti mancherò, Prova a fuggire in noi“. Il video:

Lei disse (un mondo del tutto differente)

Lei disse (un mondo del tutto differente) è un brano presente nell’album Wow, pubblicato nel 2011. All’interno del testo, si mette in scena un momento di confusione tra due persone che si amano ma che cercano ancora, in qualche modo, di comunicare: “Amore tu non puoi, Difficile capirsi ormai. Vivo nel caos. Subito la notte è qui. Chiudi le malinconie, Scegli me, scegli me“. Il video:

Scegli me (Un mondo che tu non vuoi)

Scegli me (Un mondo che tu non vuoi) è uno dei brani presenti in Wow, album pubblicato nel 2011. Lei disse (Un mondo del tutto differente) fu scritto in seguito a Scegli me (Un mondo che tu non vuoi). I due brani, infatti, hanno delle similitudini, sia per il titolo, sia per le tematiche di cui parlano, in quanto Alberto Ferrari e gli altri membri della band voleva dare al disco un movimento circolare. Il video:

Trovami un modo semplice per uscirne

Trovami un modo semplice per uscirne è uno dei brani presenti nell’album Requiem, pubblicato dai Verdena nel 2007. “Non cresci più, A tratti è normale, E non si arrende più, Il mio cuore, Cosa ti resta, Il folle ride e penso a lei, Accorgersi Di vivere nell’estasi, Cose che accadono qui, Il paradiso è lei e non ho più rocce leggere ormai”. Il video: