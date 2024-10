Da inizio anno 625 casi sul territorio nazionale

L’ultimo aggiornamento sulla dengue in Italia indica che nel principale focolaio, situato in provincia di Pesaro, non ci sono stati nuovi contagi nell’ultima settimana. Dall’inizio dell’anno, il numero totale di casi registrati è salito a 625, di cui 173 autoctoni, secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS). Gli 625 casi confermati dal 1 gennaio all’8 ottobre 2024 includono 452 associati a viaggi all’estero. L’età media dei casi autoctoni è di 44 anni, con una distribuzione di genere del 50% per entrambi i sessi e nessun decesso segnalato.

Fino all’8 ottobre 2024, sono stati identificati eventi di trasmissione locale del virus Dengue (DENV) in Italia. Il focolaio principale presenta 121 casi sintomatici, tutti collegati al virus DENV-2 e localizzati nelle Marche. Sono stati identificati anche 2 casi in Toscana, legati epidemicamente a quelli delle Marche. Nessun nuovo caso è stato segnalato nella settimana corrente.

Un altro focolaio, più contenuto, conta 36 casi in Emilia-Romagna, per il quale sono in corso indagini epidemiologiche. In Lombardia, si registrano 8 casi del virus DENV-1, anch’essi sotto indagine. In Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo sono stati segnalati sporadici casi di infezione autoctona da DENV di tipo 1 e 2, senza evidenze di collegamenti con altri focolai in altre regioni. Le autorità sanitarie hanno attuato misure di controllo delle zanzare e precauzioni per garantire la sicurezza delle trasfusioni e dei trapianti, in conformità con il Piano Nazionale delle Arbovirosi.

Per quanto riguarda altre arbovirosi, sono stati segnalati 6 casi di Zika Virus, tutti legati a viaggi all’estero, e 14 casi di Chikungunya, anch’essi associati a viaggi. Sono stati confermati 45 casi di infezione neuro-invasiva da TBE, con due decessi, e 82 casi di Toscana Virus, tutti autoctoni. Sull’andamento del West Nile Virus, sono stati segnalati 17 nuovi casi tra il 26 settembre e il 2 ottobre, con un totale di 434 casi confermati, di cui 260 in forma neuro invasiva. Infine, sono stati segnalati 5 casi di Usutu virus e 17 decessi associati.