Da Influencer vs Lavoratori a Melodici vs Trapper: le categorie della nuova edizione di Ciao Darwin

Ci saranno gli Angeli contro i Demoni, ma anche i Melodici contro i Trapper e infine gli Influencer contro i Lavoratori: sono queste le prime categorie trapelate online che vedremo scontrarsi nella nuova edizione di Ciao Darwin. Il sottotitolo di questa nuova edizione sarà Giovanni 8,7, ovvero il versetto della Bibbia che recita: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“.

La prima puntata, come confermato da Sonia Bruganelli su Instagram, sarà venerdì 24 novembre. La nuova edizione sarà però divisa in due parti: la prima andrà in onda a novembre/dicembre; mentre la seconda a marzo/aprile. Nel corso di questa prima parte di Ciao Darwin vedremo scendere quattro Madre Natura e un Padre Natura.

Come anticipato da DavideMaggio.it, durante la prima puntata assisteremo allo scontro fra Angeli e Demoni. Insomma, persone dall’aspetto pulito tutte casa-e-chiesa da una parte e persone trasgressive dall’altra. Un cliché già ampiamente visto nel corso delle passate stagioni ma che funziona sempre.

Ciao Darwin è pronto da mesi

La nuova edizione di Ciao Darwin con le sfide sopra citate (Influencer, Lavoratori / Melodici,Trapper / Angeli,Demoni) è stata registrata in estate perché sarebbe dovuta andare in onda a settembre.