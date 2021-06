Dopo la lampada da tavolo con speaker Wi-Fi e il diffusore Wi-Fi da scaffale, introdotti nel 2019, la serie Symfonisk progettata in collaborazione da Sonos e Ikea si arricchisce di un nuovo prodotto. Che sembra un quadro e invece è ancora uno speaker, o meglio una cornice con cassa Wi-Fi che si integra perfettamente negli ambienti domestici.Le dimensioni sono infatti quelle di un quadro: 57 cm di altezza, 41 di larghezza, solo lo spessore tradisce un po’ l’uso reale: circa 6 cm. La cassa sarà disponibile in versione bianca o nera, con pannelli frontali intercambiabili in diversi stili e colori.

“La cornice con cassa Wi-Fi ha dimensioni compatte e può essere appesa come un quadro, sia da sola che insieme ad altre decorazioni, oppure collocata sul pavimento o sul ripiano di un mobile, appoggiandola alla parete” afferma Stjepan Begic, Product Developer di IKEA of Sweden. “La nuova cassa fa parte dell’assortimento IKEA Home Smart e ci aiuta a realizzare l’ambizione di creare una vita quotidiana più ‘smart’ e connessa per la maggioranza delle persone”, aggiunge.

Nonostante il comunicato parli di cornice, tuttavia, pare che non sarà possibile inserire le foto personali; lo speaker è più un’opera d’arte, che si può cambiare ma non personalizzare, probabilmente perché la parte anteriore è progettata per permettere la diffusione del suono.

“La cassa Symfonisk combina le tecnologie audio di Sonos e il design di IKEA in modi nuovi e sorprendenti, dando vita a un prodotto che nessuna delle due aziende avrebbe potuto creare da sola,” spiega Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos. “Il design acustico di Sonos permette una riproduzione musicale potente e cristallina per una forma così compatta. Impostare e usare la cassa è semplicissimo grazie all’app Sonos.”

La nuova cornice con cassa si collega alla rete Wi-Fi e diffonde la musica nella stanza; si può usare come unica fonte sonora o connetterla ad altri speaker Symfonisk o della gamma Sonos. Può diventare parte di un sistema stereo o multiroom o anche di un impianto home theatre. È anche compatibile con Airplay per lo streaming diretto da prodotti Apple. È possibile comandare i diffusori Symfonisk tramite Alexa, ma serve almeno uno speaker Echo, perché non sono dotati di microfono: una volta entrati nel mondo di Alexa, però, i prodotti Ikea sono compatibili abilitando la skill Tradfri.

cuffie

Come i precedenti prodotti della serie, anche la nuova cassa fa parte del sistema audio Sonos, quindi si può collegare a oltre 100 servizi di streaming e a tutti i prodotti Sonos e permette di ascoltare anche le varie stazioni radio dell’azienda americana.

A partire dal 15 luglio 2021, la cornice con cassa Wi-Fi Symfonisk sarà disponibile nei negozi IKEA e online in Europa e Nord America, e successivamente anche nelle altre regioni.