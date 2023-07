Jennifer Lopez, le canzoni migliori: da If You Had My Love a On the Floor insieme a Pitbull.

Jennifer Lopez è stata, in un certo senso, la controparte femminile di Ricky Martin. Una star di origine latina capace di portare in vetta alle classifiche mondiali certi ritmi e certe musicalità che fino a quel momento erano rimaste confinate, bene o male, ai Caraibi. Andiamo a ripercorrere la sua carriera attraverso cinque dei suoi grandi successi, per celebrarne la bellezza e il talento.

Jennifer Lopez: le canzoni migliori

Jennifer Lopez

J. Lo – If You Had My Love

Pronti-via, la giovane Jennifer debutta nel 1999 con questo primo singolo, conquistando fin da subito la posizione numero 1 in America (3 in Italia). Un successo clamoroso rimasto per anni e anni uno dei più grandi della sua carriera. Ecco lo storico video di If You Had My Love:

Jennifer Lopez – Love Don’t Cost a Thing

Confermarsi è forse più difficile che arrivare in cima. Ma non per Jennifer, che con questo singolo anticipò il suo secondo album, J. Lo del 2001. Anche Love Don’t Cost a Thing divenne un successo mondiale, conquistando la vetta di oltre trentacinque paesi, Italia compresa. Di seguito il video di Love Don’t Cost a Thing:

Jennifer Lopez – Jenny from the Block

Passano gli anni, non passa il successo di Jennifer, che si mette in gioco anche in altri generi. Ad esempio l’hip hop. Qui la ritroviamo in compagnia di Styles P e Jadakiss, per un brano che racconta il contrasto dalla Lopez diva e il suo passato da ragazza del Bronx. Ascoltiamo insieme Jenny from the Block:

Jennifer Lopez – Get Right

Primo singolo estratto dal quarto album di Jennifer, Rebirth, Get Right raggiunse la vetta nelle classifiche di molti paesi, compresa l’Italia. Scritto da Rich Harrison, in brano usa un campionamento di un pezzo scritto da James Brown per Maceo & the Macks nel lontano 1974. Di seguito il video di Get Right:

Jennifer Lopez – On the Floor

L’ultimo vero grandissimo successo di J.Lo è On the Floor con Pitbull, singolo pubblicato nel 2011. Si tratta di un brano eurodance molto orecchiabile e facilmente ballabile, capace di diventare in poco tempo il pezzo di maggior successo in assoluto nella carriera della Lopez, con oltre 8 milioni di copie. Questo il video ufficiale di On the Floor: