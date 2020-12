Le migliori canzoni di Dido, amatissima cantante britannica: da Here with Me a Life for Rent.

Dido è una delle star più amate del Regno Unito. Nata a Londra il 25 dicembre 1971 sotto il segno del Capricorno, ha iniziato a scrivere canzoni nel 1995, pubblicando il primo album nel 1999. A trascinarla verso il successo è la collaborazione con Eminem nel brano Stan del 2001. Da lì l’artista ha raggiunto le vette delle classifiche con due album, salvo ridimensionare le proprie ambizioni a partire dal terzo disco. Dido oggi è ancora attiva come cantautrice.

Dido: le canzoni migliori

I brani migliori di Dido sono quelli del suo boom commerciale. Trascinata dal duetto Eminem-Dido per Stan, la popstar esplode all’inizio del Duemila, e si impone alle attenzioni del pubblico con il secondo album, Life for Rent. Riascoltiamo insieme le sue canzoni più famose.

Dido – Here with Me

Primo singolo in assoluto di Dido, è stato scritto dall’artista con Pascal Gabriel e Paul Statham. Famoso per il suo utilizzo nella serie tv americana Roswell, di cui è la sigla, è un brano d’amore atipico e dal ritornello irresistibile. Della canzone furono rilasciati due video, uno prima del successo di Stan, uno dopo. Di seguito l’ultima clip:

Dido – Thank You

Thank You è il secondo singolo estratto da No Angel, nonché il brano della sua svolta artistica. Il ritornello della canzone venne infatti scelto e campionato da Eminem in Stan, trascinando al successo non solo il brano originale ma anche l’intero album. Tra l’altro, Thank You era già presente nel film Sliding Doors del 1998, e quindi già conosciuto al grande pubblico. Questo il video ufficiale:

Dido – White Flag

A seguito del boom di No Angel, Dido nel 2003 lanciò un secondo album destinato a iscriverla per sempre nella storia della musica pop britannica. Si tratta di Life for Rent, anticipato dal singolo White Flag, un tormentone capace di raggiungere la vetta delle classifiche in tutto il mondo, Italia compresa. Il brano viene anche nominato per il Grammy come Miglior performance pop femminile, perdendo però per via della concorrenza spietata di Beautiful di Christina Aguilera.

Riascoltiamo insieme questo incredibile pezzo:

Dido – Life for Rent

Se White Flag conquista le principali classifiche mondiali, la title track del secondo album, pur ottenendo un minor successo, penetra nel cuore dei fan. Canzone delicatissima, in cui la vellutata voce della cantante inglese esprime il proprio incredibile fascino, Life for Rent è ancora oggi ricordata dai fan come una delle performance migliori dell’artista. Ascoltiamola ancora una volta:

