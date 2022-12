da Happy Xmas a Jingle Bells

Andiamo alla scoperta delle canzoni di Natale più famose: da Happy Xmas di John Lennon ai classici di Michael Bublé.

Natale e musica, un binomio perfetto. Durante questo magico periodo la musica, tradizionale o meno, è assoluta protagonista con canzoni di ogni genere, dal pop al rock, passando per jazz e folk. D’altronde, quasi tutti i big della musica mondiale hanno scelto di confrontarsi nel corso della propria carriera con i classici della musica natalizia, alcuni arrivando addirittura a creare nuovi pezzi destinati a entrare nell’immaginario collettivo del Natale. Volete saperne di più? Scopriamo insieme quali sono le cinque canzoni di Natale più belle e famose di tutti i tempi.

Le canzoni di Natale più famose

Dai Beatles ai Queen, dagli Wham! a Michael Bublé, passando per altri grandi artisti come Mariah Carey, David Bowie, Elvis Presley o Frank Sinatra, sono tantissimi i grandi nomi che si sono cimentati con il terreno magico della musica per il 25 dicembre. Riascoltiamo insieme le cinque canzoni di Natale più famose e belle della storia.

John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)

Tra i brani natalizi scritti da ex membri dei Beatles, Happy Xmas è certamente il più famoso e apprezzato. Composto da Lennon e Yoko Ono sulla melodia dello standard folk Stewball nel 1971, questo pezzo non voleva solo festeggiare e celebrare il Natale, ma protestare contro la guerra del Vietnam. Tra le tantissime cover proposte da altri artisti nel corso degli anni, ricordiamo quelle di Neil Diamond e Celine Dion. Noi riascoltiamo però la stupenda versione originale:

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Altro brano divenuto con gli anni un grande classico del Natale, All I Want for Christmas Is You è stata scritta nel 1994 dalla cantante Mariah Carey e dal compositore Walter Afanasieff. Si stima che ogni anno durante il periodo delle feste continui a vendere circa 200mila copie. D’altronde, in Italia è già sei volte disco di platino. Andiamo a rivederci il video ufficiale:

Band Aid – Do They Know It’s Christmas?

Meno conosciuta oggi rispetto alle precedenti, Do They Know It’s Christmas? viene comunque ogni Natale ripescata da radio e televisioni per variare la scaletta musicale. Si tratta di un brano composto a scopo benefico da Bob Geldof e Midge Ure e interpretata dagli artisti del Band Aid. Riportiamo qualche nome giusto per rendere l’idea: Bono Vox, Boy George, gli Spandau Ballet, i Duran Duran, George Michael, Sting, Paul Young, David Bowie, Phil Collins e tanti altri ancora. Del brano esistono altre tre versioni, del 1989, del 2004 e del 2014. Noi però ci riascoltiamo la prima del 1984:

Wham! – Last Christmas

Rimaniamo in pieni anni Ottanta per un altro dei classici natalizi più famosi degli ultimi quarant’anni: Last Christmas. Anche il pezzo degli Wham! uscì nel 1984, in contemporanea con quello del Band Aid, e pur non riuscendo a superarlo nella classifica di quell’anno ha nel corso del tempo mostrato una maggior freschezza e longevità. D’altronde, si tratta di una delle migliori canzoni nella carriera di George Michael. Di seguito il video ufficiale del brano:

Michael Bublé – Jingle Bells

Se c’è un artista che meglio ha saputo personificare lo spirito del Natale negli ultimi anni, questo è Michael Bublé. Nel 2011 il crooner più amato del ventunesimo secolo ha infatti voluto pubblicare un disco, dal titolo Christmas, all’interno del quale ha inserito le sue interpretazioni di quasi tutti i grandi classici della musica natalizia: da White Christmas a Silent Night. Tra tante belle canzoni, abbiamo scelto di ascoltarci la sua versione di Jingle Bells: