Jerry Lee Lewis, le canzoni migliori: da Great Balls of Fire a Crazy Arms, i brani più importanti del repertorio del pianista americano.

Sappiamo tutti che Elvis Presley è osannato da tutti come il “Re del Rock and Roll“. Tuttavia, negli anni Cinquanta c’era un altro aspirante “King of Rock” e si chiamava Jerry Lee Lewis. Jerry è un cantante e pianista, un uomo selvaggio sui tasti, cosa che lo separava da pianisti più eloquenti come Liberace. Lewis ha elettrizzato il pubblico con il suo stile di canto e il suo modo di suonare lo strumento.

Per un breve periodo, ha goduto della celebrità internazionale data dalle sue canzoni. Il suo successo iniziale durò poco, in quanto scatenò un polverone di polemiche, a causa del suo matrimonio con sua cugina di 13 anni, Myra Gale Brown. Lo scandalo portò un calo di popolarità delle sue canzoni nei primi anni ’60, per poi riottenerla quando decise di fare ingresso nel mondo della musica country.

Nel 1986, la Rock and Roll Hall of Fame lo ha inserito lo ha classificato come pioniere del genere rock and roll. È stato realizzato anche un film biografico su di lui nel 1989, intitolato Great Balls of Fire.

Jerry Lee Lewis, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Whole Lotta Shakin ‘Goin’ On. Nel 1957, Lewis divenne famoso dopo l’uscita di questo singolo. David “Curlee” Williams e James Faye “Roy” Hall hanno scritto la canzone.



Lewis ha avuto modo di conoscere la canzone – per la prima volta – mentre lavorava come pianista in un club di Nashville, nel Tennessee. Quando registrò la canzone per la Sun Records nel 1957, fu l’inizio dell’ascesa di Lewis verso la celebrità. Ha aggiunto uno stile rock and roll alla canzone che l’ha resa un grande successo.

Passiamo a Great Balls of Fire. È la canzone più conosciuta dell’artista. È stato girato anche un omonimo film biografico del 1989.



La registrazione originale della canzone ebbe luogo nel 1957 presso la Sun Records. Great Balls of Fire è stata classificata al 96esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Nei 10 giorni conseguitivi dalla sua data di rilasci, sono state generate oltre 1 milione di vendite del brano, diventando una delle canzoni più vendute d’America di tutti i tempi.

C’è, poi, Breathless. Otis Blackwell scrisse la canzone che finì per essere registrata da Jerry Lee Lewis alla Sun Records nel 1958. Era il terzo singolo registrato di Lewis con la casa discografica e si rivelò un grande successo.



La canzone è rimasta nella classifica Billboard Hot 100 per circa 15 settimane. Nel 1983, in Fino all’ultimo respiro, film con Richard Gere, fu inclusa questa canzone. Il personaggio di quel film era ossessionato da Jerry Lee Lewis e dalla sua musica.

Jerry Lee Lewis, High School Confidential e Crazy Armas

High School Confidential era una canzone originale scritta sia da Ron Hargrave che da Jerry Lee Lewis. La MGM ha prodotto un film intitolato High School Confidential (Operazione segreta) e hanno usato la canzone e la voce di Lewis nel film.



Erano passati solo due anni dalla registrazione iniziale di Lewis alla Sun Records e aveva già diverse canzoni di successo sotto il suo nome. Nel 1959, High School Confidential si classificò al quinto posto nella classifica Billboard Hot R&B Singles degli Stati Uniti.

Infine, citiamo Crazy Arms. Jerry Lee Lewis registrò il brano alla Sun Records nel 1956. Fu la sua prima registrazione con la società e generò 300.000 vendite in tutto il sud.



Questo è stato sufficiente per Sun Records al fine di dare a Lewis più opportunità di registrare con la stessa società. Ma, come molte delle canzoni di Lewis, Crazy Arms aveva uno scrittore diverso. Fu scritta originariamente da Charles Seals e Ralph Mooney nel 1949. Molti cantanti hanno interpretato le loro versioni della canzone, ma quella di Lewis è la più ricordata.

