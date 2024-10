Da giovane fu il suo ballerino, poi tutto cambiò.

Madonna ha subito un nuovo lutto con la morte del fratello minore, Christopher Ciccone, all’età di 63 anni, a causa di un cancro alla gola. Un portavoce ha comunicato che Christopher è morto “serenamente” con il marito, Ray Thacker, al suo fianco. Christopher lascia il marito, il padre Silvio Ciccone, e i suoi fratelli: Martin, Madonna, Paula, Melanie, Jennifer e Mario.

Originario del Michigan, Christopher aveva studiato danza al college prima di trasferirsi a New York per lavorare con la sorella, Madonna, fin dagli inizi della sua carriera musicale. I due erano inizialmente molto legati, con Christopher che ballava nei suoi spettacoli. È stato poi direttore artistico del tour “Blonde Ambition” nel 1990 e ha curato la scenografia per “The Girlie Show” nel 1993. Appare anche in alcuni dei primi video musicali di Madonna, tra cui “Everybody” e “Lucky Star”.

Tuttavia, a partire dal 1991, i rapporti tra lui e Madonna si erano deteriorati. Il conflitto è iniziato quando Madonna ha filmato la tomba della madre per il suo documentario “Truth or Dare”. Nel 2008, la situazione è peggiorata con la pubblicazione del libro di Christopher, “Life with my sister”, in cui attaccava Madonna, chiamandola “meschina” e “bugiarda”, e contestando la sua narrazione della sua carriera.

Solo recentemente, i due erano riusciti a ricucire il loro rapporto, come raccontato da Christopher in un’intervista a Vogue. La morte di Christopher segna un ulteriore caso di cancro nella famiglia Ciccone: la madre è morta di tumore al seno nel 1963, e la scorsa estate, Madonna aveva perso la matrigna, Joan Ciccone, anche lei per cancro. Inoltre, un altro fratello, Anthony Ciccone, era morto nel 2023 sempre per un tumore alla gola.

La famiglia Ciccone ha avuto una serie di tragiche perdite a causa del cancro, accentuando il dolore per le sue recenti scomparse. Madonna, una delle artiste più iconiche della musica pop, si trova ora a dover affrontare un altro dolore nel suo difficile percorso personale.