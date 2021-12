Da Gimme Three Steps a Freebird, le migliori canzoni della carriera musicale dei Lynyrd Skynyrd, gruppo capitanato da Ronnie Van Zant.

L’iconica rock band del sud, Lynyrd Skynyrd, hanno realizzato tanta musica nel corso della loro lunga carriera, durante la quale hanno Street Survivors, album in studio della band, che ottenne il disco di platino nel 1977. L’album fu pubblicato solo 3 giorni dopo che l’aereo noleggiato dalla band si schiantò, uccidendone tre membri: Ronnie Van Zant, Steve Gaines e Cassie Gaines. Morirono anche l’assistente road manager della band, pilota e copilota. I membri della band sopravvissuti e il resto dell’equipaggio rimasero gravemente feriti. L’aereo si schiantò in una palude vicino a Gillsburg, in Mississippi mentre trasportava la band dalla Carolina del Sud alla Louisiana per la successiva data del tour. La band è andata in tournée con i membri sopravvissuti e il fratello di Ronnie Van Zant, Johnny.

Gimme Three Steps

Gimme Three Steps è stato scritto da Ronnie Van Zant e Allen Collins ed è stato incluso nell’album di debutto dei Lynyrd Skynyrd. La canzone è un racconto ironico sulla vita di una rockstar. Quando viene sorpreso con un altro uomo, il soggetto della canzone implora – per alcuni secondi – di scappare al fine di salvarsi la vita. Van Zant ha basato il testo su un’esperienza reale che ha avuto in un bar per motociclisti a Jacksonville, in Florida. Il fidanzato o il marito della donna sorprese Van Zant a ballare con lei e gli puntò una pistola. Van Zant pregò davvero il ragazzo di risparmiargli la vita. Il video:

That Smell

That Smell era un’altra canzone di successo dell’ultimo album dei Lynyrd Skynyrd. La canzone fu scritta da Ronnie Van Zant e Allen Collins come un avvertimento ai suoi compagni di band di non farsi prendere dal mondo della droga, che poteva risucchiare facilmente i membri di una rock band itinerante. Van Zant era preoccupato che l’uso di droghe e alcol da parte della band stesse diventando sconsiderato e che i membri potessero morire. Ironia della sorte, l’incidente aereo avvenne subito dopo l’uscita dell’album. L’iconica canzone dei Lynyrd Skynyrd è apparsa in diversi film tra cui Le avventure di Joe Dirt, Blow e Svalvolati on the road. Il video:

What’s Your Name

Ronnie Van Zant e Gary Rossington scrissero What’s Your Name basata su una storia vera. Durante il tour, i membri della band stavano bevendo nel bar di un hotel quando uno dei loro tecnici litigò per una ragazza. La band fu cacciata dal bar, spostandosi in un’altra sala per continuare la festa. La canzone fu scelta come traccia di apertura dell’ultimo album della band del 1977. Il video fu rilasciato dopo l’incidente aereo che uccise diversi membri della band. Presenta la band in tournée con il fratello di Ronnie, Johnny, con uno sguardo dietro le quinte del tour. Il video di What’s Your Name:

Sweet Home Alabama

Sweet Home Alabama debuttò nel 1974, nel secondo album della band, Second Helping. La canzone raggiunse la top 10 nelle classifiche statunitensi. Fu scritta da Ronnie Van Zant in risposta ad Alabama e Southern Man di Neil Young, che criticavano la storia della schiavitù e del razzismo del sud americano. La canzone parla dell’orgoglio del sud, ma aggiunge le scuse della band per la storia passata, tra cui la satira e una battuta beffarda sul governatore pro-segregazione George Wallace. La canzone arrivò in cima alle classifiche ed è usata, ancora oggi, come slogan ufficiale dello Stato dell’Alabama. Il video:

Free Bird

Pubblicata nel 1973, Freebird è la canzone più popolare dei Lynyrd Skynyrd. La canzone è stata scritta in onore del musicista Duane Allman morto in un incidente d’auto nel 1971. Il brano è considerato la canzone simbolo della band e veniva suoinata, nella sua intera durata di 14 minuti, alla fine di ogni concerto. Allen Collins scrisse la melodia e, secondo Gary Rossington, Ronnie Van Zant scrisse il testo in pochi minuti. La power ballad inizia con una melodia lenta e, a metà, parte il riff di chitarra. È una delle canzoni rock più richieste fino ad oggi. La canzone è presente anche alla posizione numero 3 di Guitar World’s Greatest Guitar Solos di Billboard. Il video: