Da Genio a Mostro: La Trasformazione di un Amico

Elon Musk? “Fa sorridere chi fino a ieri lo esaltava come un genio e oggi invece lo dipinge come un mostro”. In un’intervista, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato del suo rapporto con il fondatore di Tesla, ritenendolo un genio e affermando di confrontarsi volentieri con lui su vari temi. Meloni ha già risposto in passato a critiche riguardo questa amicizia, riaffermando la sua positività verso l’imprenditore sudafricano.

In un’intervista a 7 del Corriere della Sera, Meloni ha descritto Musk come una “grande responsabilità del nostro tempo” e un “innovatore straordinario”. Ha anche evidenziato che, nonostante ci siano differenze di opinione, ciò non preclude un dialogo costruttivo. Riguardo le preoccupazioni sulla sicurezza relative alle aziende di Musk, Meloni ha dichiarato di lavorare per attrarre investimenti in Italia, sottolineando l’importanza di bilanciare innovazione e sicurezza: “Questo include la necessità di contemperare le istanze di partecipazione e innovazione con le esigenze di sicurezza”.

Nei giorni scorsi, Meloni ha affrontato critiche al Senato, in particolare da Mario Monti e dal Partito Democratico, che hanno messo in discussione la sua amicizia con figure come Musk e Donald Trump. La premier ha rivendicato di non prendere ordini da nessuno e ha sottolineato come l’Italia sia stata pioniere in Europa nella regolamentazione delle attività spaziali private. Ha anche scherzato sul fatto che Musk abbia reso i membri del PD sovranisti, affermando che ciò fosse un risultato migliore rispetto a qualsiasi missione spaziale.

Dopo una cena di gala per il Global Citizen Award 2024 dell’Atlantic Council, alcune foto di Meloni e Musk hanno scatenato voci sui social riguardo una possibile liaison. Musk ha prontamente smentito le speculazioni, chiarendo che era presente con sua madre e che non c’era alcuna relazione romantica con Meloni.

La premier ha difeso la sua amicizia con Musk e ha ribadito la sua posizione di apertura al confronto con vari leader, rimarcando la sua forte indipendenza politica.